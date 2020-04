Critican a Itatí Cantoral por mostrarse sin maquillaje en video

La actriz Itatí Cantoral se apareció en su cuenta de Instagram para compartir un video en donde relata lo que ha hecho durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus y pedir de la manera más atenta a sus seguidores que se queden en casa y respeten las reglas impuestas por los sistemas de salud.

Sin embargo, toda la atención de los internautas se desvió hacia otro lado, ya que la también cantante estaba sin una gota de maquillaje, lo que desató una ola de críticas y comentarios en su contra, en donde le llegaron a decir que espantaba al natural.

He estado con mis hijos, disfrutando a mis hijos cada momento, viviendo el día a día. No salgas de tu casa, estamos llegando al momento más álgido de contagio de esta terrible pandemia del Covid-19, así que no salgas de tu casa", comenta Cantoral en dicho video.