México. Critican a Julio Preciado por amenizar fiestas en plena pandemia por Covid-19. El cantante de temas como Dos hojas sin rumbo y Como este loco, quien es originario de Mazatlán, Sinaloa, México, se estaría dedicando a hacer presentaciones en fiestas privadas y le hacen ver que no debería.

Días atrás se dio a conocer que Julio Preciado amenizó una fiesta en el estado de Coahuila, la cual fue interrumpida por un operativo policiaco, debido al semáforo naranja en el que se encuentra el estado. La boda se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre en el ejido Alejo González de San Pedro, en donde había 300 personas aproximadamente.

En el operativo participaron la Policía Ciudadana, Policía Civil Coahuila, Ministerial y Guardia Nacional, además de Protección Civil, Ingresos, Salud Municipal, según reporte en distintos portales de noticias.

Y según información policiaca, el operativo se llevo a cabo alrededor de las 21:00 horas y descubrieron que en el lugar había más de 300 personas conviviendo. A los organizadores de la fiesta no les gustó la presencia del operativo y hasta agredieron verbalmente a los elementos de seguridad.

Trascendió también que la gente se negaba a abandonar el lugar, pero finalmente fueron desalojados alrededor de las 02:00 horas del domingo. La fiesta, en la que cantaba Julio Preciado, fue difundida en las redes sociales de muchos de los invitados.

Según informa Agencia Reforma, Preciado, "El Gigante de la banda" declaró recientemente a una revista nacional que ha amenizado fiestas durante los tiempos del Covid-19, como los 25 años de casados de una pareja de Guadalajara, Jalisco.

En este evento era pura familia. La verdad estamos expuestos, no te voy a decir que no. Sí me da miedo, pero también es importante irse reactivando poco a poco.” dijo Preciado a la revista TVyNovelas al ser cuestionado si no le daba miedo contagiarse.