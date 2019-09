Crítican a Kimberly Flores por vacacionar tras muerte de su amiga

Luego de que la madrugada de este sábado se reportara el asesinato a tiros de tres mujeres, dos de Venezuela y una de Guatemala, en un centro nocturno, las redes no han dejado de crear polémica, pues resulta que una de ellas era amiga de Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna.

Supuestamente, las dos venezolanas, Alejandra Alfonso de 24 años y Lisa Burgos de 27, eran amigas cercanas de la modelo e incluso habrían asistido a su boda con el vocalista de la Trakalosa de Monterrey.

Lisa habría sido compañera de trabajo de Kimberly, por lo que varios usuarios se preguntaron, porqué la chica fitness no se ha pronunciado al respecto y porqué prefirió irse a la playa, si según una fuente cercana, las dos eran muy amigas.

La modelo está siendo duramente críticada en sus redes sociales por preferir irse de vacaciones a Mazatlán, Sinaloa que visitar a la familia de la joven asesinada para mostrar su cariño y respeto hacia Lisa.

Creo q no me importan sus amigas ahora entiendo .. que la mama tenía tanta razon" "Que paso con tus amigas???" "Supiste que mataron a tu amiga? ¿Ni te importó o qué?" "Lo raro es que Kimberly no ha salido a decir nada y según eran muy amigas todas, ella hasta de viaje se fue, es raro eso".