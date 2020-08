Critican a Michelle Renaud por publicar foto donde le da un beso en la boca a su hijo Marcelo

Michelle Renaud compartió una serie de adorables fotografías junto a su hijo Marcelo; el hijo de la actriz de telenovelas ha conquistado una vez más a los miles de seguidores de su mamá, con sus bellos ojos y esa dulce sonrisa que tiene. Sin embargo, hubo algunas personas que criticaron a la novia del también actor Danilo Carrera, por darle un beso en la boca.

"Mi felicidad más grande se llama Marcelo, no solo son los momentos que vivo con él o el estar orgullosa de ser su mamá, es su solo existir lo que llena de felicidad mi ser ❤️❤️ Te amor mi amor hermoso", comentó Michelle Renaud en su post en su feed de Instagram.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La mayoría de sus seguidores cayeron rendidos ante la dulzura de su hijo Marcelo, pero no faltaron las personas que criticaron a Michelle Renaud por el beso en la boca que le dio a su primogénito. "¿Por qué lo besa en la boca? Los adultos tenemos una cantidad de gérmenes, eso es antihigienico para el niño", "no besos en la boca", "hermoso pero no beses a tu niño en la boca, eso puede ocasionarle enfermedades", "que necesidad de darle beso en la boca a los hijos".

Por esta foto Michelle Renaud recibió varias críticas. Foto: instagram @michellerenaud

Los seguidores de Michelle Renaud no dudaron en resaltar que el adorable Marcelo es idéntico a su bella mamá. "Que bonito niño igualito a su mami ❤️", "hermosos ojos", "son idénticos", "tu muy bella y hermoso nene, volviste a nacer en versión niño", "dos gotas de agua, Dios los bendiga", "gemelos", "es tu clon".

Michelle Renaud y Marcelo, como dos gotas de agua. Foto: instagram @michellerenaud

En marzo pasado Marcelo cumplió tres años de edad, por lo que la actriz compartió este hermoso mensaje dedicado a su hijo. "Tres años de conocer y estar con el amor de mi vida, tres años de ser mamá y todavía no me cae el 20, todavía sigo sintiendo mariposas cuando Marcelo me dice 'mami te amo', no entiendo lo rápido qué pasa el tiempo y crece, cada día tiene alguna ocurrencia nueva que me mata de amor. Marcelo, estoy orgullosa de ser tu mamá, estoy muy agradecida por compartir mi vida contigo, estoy tratando de enseñarte lo más posible, mis ideas, las de otros y todas para que crezcas a tener las tuyas propias y siempre seas feliz, con la persona que seas y con lo que piensas y sientes".

Mi amor nunca dejes que la sociedad te determine, tú determina tu propio roll en la sociedad, siempre ámate tanto que irradies amor a todo el mundo así como lo haces. No olvides que los problemas son mentales y que todo por más difíciles siempre pasa. Venimos a ser felices y la felicidad no es la meta, es el camino.

"Arriésgate siempre a hacer todo lo que desees no te quedes con ganas de nada, respeta siempre tus ideas como las de los demás, abre tu mente de tal manera que puedas convivir con gente cerrada sin que sus comentarios te lastimen. No es importante tener la razón y siempre dale voz a quien más lo necesite. Ama a los animales, rie, baila, goza, explora como lo haces y escoge un trabajo que goces todos los días. Escoge una pareja que te agrande el corazón cada que la veas, se tú. Te amo siento que todo pasa tan rápido que debo de dejar todo esto por escrito para cuando sepas leer, igual te lo digo diario pero pa' que conste".

Este profundo mensaje de Michelle Renaud, hace referencia a los comentarios negativos que en ocasiones hay para su hijo Marcelo en redes sociales, donde varias personas se refieren al pequeño como "niña". Ante esto la actriz anteriormente expresó: "el pelo, los tatuajes, el cuerpo, la ropa, no definen quienes somos, superemos esas ganas de opinar de los demás, todos los bebés tienen su propia personalidad. No hagas que sea cómo todos los demás o cómo te dice la sociedad que debe de ser. Desde chiquitos les enseñamos el amor propio en los pequeños detalles".

Danilo Carrera, Marcelo y Michelle Renaud. Foto: instagram @michellerenaud

También te puede interesar:

Michelle Renaud defiende a su hijo de los crueles comentarios

Michelle Renaud reaparece tras haberse retirado sus implantes de seno

Michelle Renaud se quitó sus implantes y así reaccionó Danilo Carrera