Critican a Salma Hayek por negar entrevista a conocida reportera

Salma Hayek, de 53 años, por primera vez ha dado de qué hablar tras negarle una entrevista a la conocida reportera de espectáculos Nelssie Carrillo, motivo por el cual está siendo fuertemente criticada en redes sociales.

La actriz originaria de Coatzacoalcos, en su paso por el aeropuerto de Los Ángeles, California, se negó rotundamente a ofrecer una entrevista para los medios de comunicación que se encontraban a la espera de su arribo a la ciudad estadounidense.

Este hecho quedó registrado en un video grabado por la misma reportera, quien utilizó la descripción: "Sin glamour #salmahayek no da entrevistas", logrando que muchos de sus seguidores hablaran al respecto.

P*nche vieja ridicula, que se acuerde de su pasado", "Que grosera me molesta �� que los actores sean así sin glamour oh NO aunque sea un hola discúlpame voy atrasada en algún evento oh lo que sea pero no actuar de esa forma #salmahayek pero como ya tienen más fama y más dinero por eso se comportan así", "Unos añitos mas nadie la va a pelar", fueron algunos de los comentarios que hicieron en la publicación.