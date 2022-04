Critican a Thalía en redes sociales; fans aseguran que se le pasó la mano con el bótox

USA.- La cantante y actriz Mexicana Thalía es considerada una de las latinas más hermosas del mundo, a sus 50 años luce una piel espectacular, un cuerpo escultural pero sobre todo un humor y una alegría que la ha posicionado en redes como una de las reinas del tik tok. Sin embargo, sus fans han comenzado a sentir preocupación sobre sus retoques estéticos.

Y esto sucede porque la modelo no necesita tantos cambios en su rostro, pues es hermosa y ni siquiera se le ve el paso de los años, como diría la Vedette Cubana Niurka Marcos en su momento a Ninel Conde: “No te operes más Mima, no necesitas tanta madre”, fueron algunos de los comentarios que sus fans hicieron al ver una de las últimas publicaciones de la intérprete de amor a la mexicana en Instagram.

La cantante subió una foto con conjunto deportivo amarillo, una gran sonrisa y su compañero fiel a un lado, un perro de raza doberman, la publicación fue acompañada del siguiente texto:

“No me deja ni por un segundo. Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche”, escribió Thalía en su red social.

Los internautas no pasaron por alto la publicación y de inmediato comenzaron a criticarla de manera dura, estos son algunos de los comentarios que se leen en la publicación:

“Ya se ve que te pusiste bótox ! Solo no exageres eh como la Guzmán porfa”, expresó @luluaxotla.

“Thalía. Yo siempre desde niña te comparaba con otras mujeres de la farándula y decía, nadie más linda que Thalia, su cara angelical y sin cirugías o retoques.... Pero desde que te hiciste el tratamiento en tu rostro, ya tu cara no es la misma. Es decir, ya no pareces tú. Se que a medida que pasan los años perdemos belleza, pero para mí tu seguías siendo bella, no hay nada mejor que envejecer con dignidad. Y la verdad como te ves ahora no reconozco a la Thalía de siempre. No se te ve bien. Debes dejar de hacerte cosas en tu cara y ojalá se pase el efecto en unos meses, porque sería una lástima no volver a ver a la Thalía de siempre, aunque con más años, bella como siempre y sabiendo que en algún momento la belleza se desvanece, pero queda la esencia y así estabas, no se para que te hiciste eso. No soy nadie, pero como tú fan te doy mi humilde opinión”, comentó @ arevalomere

“Botox why?”, mencionó @teysilu

“Que le pasó a la cara de mi hermosa Thalía”, sentenció @ camoficial1407

La cantante mexicana hace algunos días compartió en su Instagram un tratamiento estético, por lo que fans sospechan fue la principal razón de este cambio.

La mexicana no se ha pronunciado respeto a las críticas con tantos años en el medio del espectáculo, estos comentarios no roban el tiempo a Thalía, quien tiene una agenda bastante llena y disfruta de una vida feliz en Estados Unidos.

Algunos de sus fans la defendieron y comentaron que el tratamiento que subió a Instagram, únicamente era para trabajar los músculos faciales, indicaron que tal vez estaba cansada o simplemente es una mala foto, por el momento Thalía, no se ha pronunciado y se encuentra atendiendo su agenda de trabajo, recientemente participó en un shooting especial en el que dejó ver a su público que lo más importante de la vida es divertirse y ser feliz mientras se trabaja.