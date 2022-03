Critican al columnista Enrique Galván por referirse a Yalitza Aparicio como trabajadora del hogar

El columnista Enrique Galván Ochoa ha recibido muchas críticas por un comentario que hizo sobre la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien protagonizó la galardonada película "Roma", del cineasta Alfonso Cuarón, refiriéndose a la también profesora de preescolar, como una trabajadora del hogar (también conocidas como empleadas domésticas).

En su cuenta de Twitter, el columnista hizo mención que este 30 de marzo, se conmemora el Día internacional de las trabajadoras del hogar, manifestando que a ninguna le ha ido tan bien como a Yalitza Aparicio, "falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa".

Sus palabras no fueron del agrado de varios usuarios de redes sociales. "Pésimo tu comentario, Yalitza es Licenciada en Educación Preescolar y actriz, ojalá que su intelecto le alcanzara para distinguir entre la ficción y la realidad, veo que no es así".

Otra persona le hizo saber a Enrique Galván que además de ser profesora de preescolar y actriz, la revista Time elogió la actuación de Yalitza Aparicio en "Roma" y que, actualmente, es embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. "Lo sé, mi comentario se refería al papel que desempeñó en la película", respondió el columnista.

Un fragmento de su columna para La Jornada, lo tituló "No todas son Yalitza", donde manifiesta que México cuenta con una población ocupada de 58.8 millones de personas de 15 y más años, de las cuales 2.3 millones (el cuatro por ciento), realizan trabajo doméstico remunerado; de ellas, 88 por ciento son mujeres y 12 por ciento hombres, según el INEGI.

"En promedio, trabajan 30 horas a la semana y perciben un ingreso de 38 pesos por hora, su edad promedio es de 44 años, 75 por ciento de ellas tienen entre 30 a 59 años de edad. Su nivel promedio de escolaridad es de 8.2 años, equivalente al segundo grado de secundaria".

Asimismo, Enrique Galván Ochoa, mencionó que de cada 100 empleadas domésticas, 99 prestan sus servicios sin un contrato escrito; sólo 4 de cada 100 tienen acceso a servicios de salud y 28 de cada 100, tienen algún otro tipo de prestaciones, como aguinaldo y vacaciones.

Por otra parte, desde que debutó como actriz al interpretar a "Cleo", una trabajadora doméstica en la película "Roma", Yalitza Aparicio ha sido blanco de comentarios discriminatorios por su apariencia física y por sus orígenes indígenas.

En una charla que tuvo con el actor e influencer Juanpa Zurita, Yalitza Aparicio Martínez, respondió a las críticas por usar ropa de marca. "Me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, como me visto y como me comporto, porque vengo de una comunidad indígena".

La nominada al Premio Óscar, en la categoría "Mejor actriz", fue contundente al decir: "díganme una justificación y una razón que tenga lógica, para que yo no pueda utilizar una ropa de marca".