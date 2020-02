Critican apariencia de Justin Bieber sin saber la realidad al respecto

Justin Bieber ha sido blanco de burlas y memes en redes sociales, luego de que se compartieran unas fotografías del look con el que el cantante canadiense fue visto esta semana con motivo de su presentación en "Saturday Night Live". En dichas imágenes el esposo de Hailey Baldwin luce muy distinto a como el público está acostumbrado a verlo.

El cantante del pop ha sido comparado con el personaje de "Don Ramón" de la exitosa serie "El Chavo del 8". Asimismo algunas personas manifestaron que esa imagen de Justin Bieber, eran los estragos de las drogas.

Justin Bieber es como si todos tus tíos fueran una sola persona. pic.twitter.com/ClomMKymdi — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) February 11, 2020

Mientras muchos usuarios de redes sociales se han mofado por la apariencia de Justin Bieber, otras personas mencionaron que el look podía tener que ver con el tratamiento que está llevando a cabo ante la enfermedad de Lyme que padece, así como una mononucleosis crónica; fans del cantante señalaron que ante esto han buscado información sobre las causas y las consecuencias de esta enfermedad. Un usuario de Twitter manifestó al respecto:

"Me burlaría de Justin Bieber, pero anunció tener una enfermedad que es grave, les juro que el dolor que se siente en las articulaciones, la astenia y cualquier síntoma físico crónico es una put... mierda. Admiro a Justin, a Lady Gaga que tiene fibromialgia, a Kim Kardashian y a Selena Gómez que enfrentan el lupus".

Trabajar con dolor, teniendo en cuenta ese nivel de exposición pública, es una vaina sorprendente.

Anteriormente el cantante hizo una dolorosa revelació:

Me acusan injustamente de drogarme, pero esa no es mi realidad.

"He vivido años difíciles hasta dar con el tratamiento adecuado para el mal que sufro y que me habían dicho que era incurable, me diagnosticaron la enfermedad de Lyme; padecí un grave caso de mononucleosis crónica que afectó mi piel, mi cerebro y mi salud en general porque hasta mis funciones cerebrales estaban limitadas".

He estado peleando por mi vida desde que me picó una garrapata y casi muero por eso.

El mal de Lyme es una enfermedad transmitida por las garrapatas, ocasionada por la bacteria Borrelia burgdorferi.

En una reciente entrevista para la revista Elle, la mode Hailey Baldwin señaló que el camino hacia su boda con Justin Bieber no fue fácil, ya que su hoy esposo estaba luchando con una batalla de salud mental.

"Sentí que poner una boda en medio de todo eso sería realmente agitado y estresante, estaba realmente enfermo, tiene la enfermedad de Lyme y estaba lidiando con un montón de cosas médicas, no teníamos un diagnóstico y fue difícil porque todos los de afuera eran súper malos y críticos, diciendo que parecía estaba drogado y dijo lo poco saludable que parecía, cuando en verdad no estaba sano y no sabíamos por qué".