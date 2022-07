Se viven opiniones divididas ante la no eliminación de Santiago Welsh , pues su público lo apoya, pero hay quienes están en contra de lo sucedido, asegurando que es el favorito de la producción y hasta uno protegido de la competencia.

Fue así como la reciente semana no hubo ningún eliminado. Entonces, las redes sociales fueron toda una revolución, debido a que todos estuvieron hablando sobre el tema, alegando que se trataba de una injusticia para los demás.

Critican producción de La Academia tras no dejar que Santiago se vaya pese a los votos del público

Entonces, pidieron a la producción no dejarlo ir en esta ocasión , pese a los votos del público, sino que se quedara una semana más para ver su avance y en caso de que la audiencia decida que se vaya de nueva cuenta, que lo dejen ir.

México.- La edición 2022 de La Academia , de TV Azteca, sigue generando fuertes polémicas , luego de que regresaran a tres alumnos a la competencia pese a su eliminación, en esta ocasión no dejan que salga uno de los menos votados de toda la semana, generando gran molestia entre su audiencia.

Gilberto Coronel Periodista Web

