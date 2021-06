¿Cuál "Sexo débil"? Victoria La Mala: sinónimo de empoderamiento, fuerza y determinación

"Ella no era mala, la hicieron", expresó Victoria La Mala con respecto al título que lleva su primer EP, "Soy Mala". En una charla con Debate, la cantautora mexicana señaló que en ocasiones a las mujeres "nos hacen malas por cómo se portan con nosotras, pero hay que tomar todo eso, empoderarnos y hacernos más fuertes, eso fue lo que quise reflejar con el título del EP".

El Regional Mexicano por años ha sido un género liderado por los hombres, sin embargo, los tiempos en la industria musical han cambiado. Victoria La Mala es una de las muchas artistas femeninas que usan su voz para empoderar.

Es súper importante representar en la música que las mujeres ya no nos quedamos calladas, que estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida.

"Soy Mala" incluye ocho canciones, de las cuales Victoria La Mala es autora y co-autora, un EP donde fusiona el Regional Mexicano con el género urbano. La cantante está más que satisfecha con el resultado de esta producción discográfica en la que estuvo trabajando más de un año y medio en poder elegir todos los temas, "yo estuve componiendo, mezclando sonidos, mezclando géneros".

A lo largo de su carrera, Victoria La Mala ha sido nominada a los Premios Juventud, sus canciones han aterrizado en el Top 40 de Billboard. Foto: cortesía Fonovisa

De las ocho canciones de su EP, siete son colaboraciones con artistas de renombre como Chiquis Rivera, Chris Pérez (ex integrante de Selena y Los Dinos), Flor de Toloache y otros más. "Espero que les guste mucho, se hizo con mucho amor y fue un trabajo muy extenso, pero muy feliz de que se haya logrado como yo quería, mezclando estos géneros del regional mexicano y el urbano".

"Nada de ti" a dueto con Flor de Toloache, es una ranchera desgarradora con elementos de cumbia sobre un amor que no podía ser. "Tenme miedo" con Chris Pérez y Joe Ojeda, quienes formaron parte de Selena y Los Dinos, es una interesante colaboración que mezcla una "power ballad" con toques de Regional Mexicano, sobre una mujer que defiende su valía. Con estos dos artistas antes mencionados, también grabó el corrido "Nuestra tierra", que destaca las luchas de los inmigrantes por tener una vida mejor, a pesar de todos los obstáculos que se les presentan.

Otra de las canciones es "Más tequila" con MC Davo y Kap G, un trap-banda sobre salir y dejarse llevar, celebrando vivir la vida sin drama; el tema "Pistola" en colaboración con Jenn Morel y Alcover, es una cumbia urbana sobre no caer en sus mentiras.

Victoria La Mala también nos ofrece una mezcla de rap y bhangra inusual en "Todo lo que quieres (Can't remember)" con Alemán y Maejor, donde refleja el significado de tener autoestima mientras le dice a Alemán que nunca encontrará a nadie como ella. En "Cabrona", la única canción que no tiene una colaboración en el EP, ofrece un estilo R&B/Hip-Hop y habla sobre cómo superar una relación tóxica y hacer lo mejor para ti.

Victoria La Mala y Chiquis Rivera demuestran que no son el "Sexo débil"

"Sexo débil", a dueto con Chiquis Rivera, es el sencillo que está promocionando de su EP; la canción habla de cómo a veces las mujeres "sentimos que hay un doble estándar entre las mujeres y los hombres, si las mujeres vamos y hacemos algo, se nos juzga de diferente manera que a los hombres, o a veces nos dicen que por ser mujeres no lo podemos lograr".

Victoria La Mala está muy contenta que la hija de la fallecida Jenni Rivera ("La Diva de La Banda"), haya escuchado "Sexo débil" y aceptado formar parte, "ella es una mujer que siempre está súper empoderada, como dice la canción, 'nadie le dice a ella qué hacer y ella decide lo que ella quiere con su vida'".

La cantautora, originaria de la Ciudad de México, nos compartió que la música la ha hecho sentirse fuerte, "me ha hecho liberar muchas emociones, como artista eso es lo que yo quiero representar y lo que quiero que otras personas sientan con mi música, que se identifiquen, que se sientan más fuertes, que al escuchar mi música sientan que pueden seguir adelante sin importar todos los obstáculos que vengan".

A este mundo venimos a ser felices, cuando las cosas no salgan como querramos, empoderarnos y decir 'yo puedo y lo voy a hacer'.

Todas las canciones que compuso para su EP "Soy Mala", nacieron de "cosas que he vivido yo". Este año contrajo matrimonio, "pero antes de eso me fue muy mal en el amor (risas)". Contó que no solo en el terreno amoroso sufrió traiciones, sino también en el ámbito laboral y con falsas amistades.

"Personas en las que he confiado y al final no tenían el mejor interés hacia mí, todo eso me ayudó a inspirarme, lo más bonito es que de algo tan feo saqué algo que me inspiró a mí, y que si Dios quiere, va a poder inspirar a muchas más personas a salir adelante, a no dejarse y a ser fuertes".

Victoria La Mala está cambiando la percepción de la música tradicional mexicana, transformando el género Regional Mexicano con un rango vocal impresionante y mucho estilo hip-hop. En 2015 hizo su debut en los Estados Unidos al aparecer en el primer artículo Latin Artist to Watch de Billboard como la única mujer y artista en su género. Terminó el año siendo reconocida en la Hot List de People en Español, nuevamente siendo una de las dos únicas artistas femeninas y la única en la música Regional Mexicana.

