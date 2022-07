Cuál era la canción favorita de Lady Di, que les cantaba a William y Harry

Desde siempre, la princesa Diana de Gales fue una persona que busco brindar una infancia de lo más normal a sus hijos, pues, aunque Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex eran el segundo y tercero en la línea de sucesión en ese entonces, Lady Di buscó que conocieran contextos cotidianos de otros niños.

Es por eso, que al igual que otras madres, Diana, princesa de Gales, también tenía una canción favorita que en ocasiones cantaba a sus hijos para hacerles más llevaderos algunos contextos, sobre todo cuando tenía que dejarlos en el internado, era su forma de mostrarles amor.

Y es que según contó el príncipe William, la canción favorita de Lady Di era “The Best” de Tina Turner, la cual fue lanzada en disco, en 1989, cuando la primera esposa de Carlos de Gales tenía 28 años de edad, para ese entonces el príncipe William ya tenía siete años y ya estaba en edad escolar.

La canción favorita de Lady Di

Según narró el duque de Cambridge, dentro del podcast “Time to Walk”, cuando él y el príncipe Harry eran pequeños, Lady Di solía hacerles más llevadero el regreso al internado cantando a todo pulmón su canción favorita, que en ese entonces era, como ya decíamos, The Best de Tuna Turner.

Por lo que, Guillermo de Cambridge relata que, cuando iban para el internado, Diana de Gales ponía la canción y la cantaba a todo pulmón en el auto, con el tiempo se le unieron en los coros tanto él como Enrique de Sussex, lo cual les parecía bastante divertido.

El esfuerzo de Lady Di por hacer a sus hijos felices y hacer más llevadero el regreso al internado en donde estarían varios días sin ver a sus padres, era tal que en algunas ocasiones la princesa del pueblo también metió al auto a los oficiales que los cuidaban, y algunas veces incluso los acompañaron con los coros.

Estos recuerdos le causan mucha alegría al esposo de Kate Middleton, sobre todo porque tanto él como su hermano han declarado en varias ocasiones que solo tienen recuerdos hermosos al lado de su madre, Diana de Gales, a quien aman y extrañan siempre.

Ahora bien, “The Best” fue grabada originalmente por la cantante galesa Bonnie Tyler en 1988, sin embargo, resurgió un año después, cuando Tina Turner la volvió a grabar y esta era la versión que Lady Di cantaba a todo pulmón mientras conducía su auto con rumbo al internado de sus hijos.

Pero, ¿qué dice la canción favorita de Lady Di?, en resumen, habla de cómo el amor de una persona hace fuerte a otra, y como ese sentimiento hace que la persona amada sea la mejor del mundo, por lo que sin lugar a dudas es una melodía positiva que va perfecta con la princesa de Gales.

Te puede interesar

Y es que, la activista siempre se caracterizó por ser una persona romántica, por lo que, una canción como “The Best” por supuesto que entra entre sus gustos musicales, así que no nos sorprende que la cantara a todo pulmón y montara todo un show alrededor con tal de alegrar a William y Harry.