Estados Unidos.- Es innegable el impacto que ha tenido Taylor Swift en el mundo de la música, pues es uno de los grandes íconos vivos que ha hecho historia y sigue haciéndolo, logrando tener a todos al pendiente de cada uno de sus movimientos.

Hasta el momento, Taylor, de 32 años, cuenta con nueve álbumes de estudios, desde 2006, su debut, hasta 2020, su último disco. Además, también cuenta con dos regrabaciones; Fearless y Red (Taylor's Version), ambas lanzadas en 2021.

¿Cuál es el álbum más vendido de Taylor Swift?

Fue en 2008 cuando la intérprete logró el ascenso a la fama, tras el lanzamiento de su segundo material discográfico "Fearless", el cual se ha convertido en su álbum con mayor número de ventas, un rotundo éxito para su carrera.

Portada de Fearless, lanzado en noviembre del 2008 por Taylor Swift. Foto: Instagram

El álbum fue un gran éxito por sencillos como 'Love story' y 'You belong with me', además, el más vendido de su año, el cual le valió cuatro premios Grammy a Swift, siendo sus primeros galardones importantes.

Fue el 11 de noviembre de 2008 cuando se lanzó Fearless, logrando vender, a la fecha, más de 12 millones de copias en todo el mundo, y obteniendo el número uno en diferentes países como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda.

El 09 de abril de 2021, Taylor Swift lanzó la regrabación del mismo disco para poder poseerlo en su totalidad, logrando más de 980,000 copias en todo el mundo y diferentes números uno en las listas de popularidad, añadiendo a su setlist seis canciones inéditas que eran pensadas para el álbum en su momento.

