¿Cuál es el origen del nombre artístico de José Martín Cuevas, mejor conocido como Pedro Fernández?

En la industria musical hay varios Fernández que defienden a capa y espada la música mexicana, cantantes que ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Uno de ellos es José Martín Cuevas, mejor conocido como Pedro Fernández o Pedrito Fernández (por las generaciones que crecieron viendo sus películas).

¿Por qué José Martín Cuevas decidió llamarse artísticamente Pedro Fernández? El cantante originario de Guadalajara, Jalisco, también conocido como "El Aventurero de América", tomó el nombre y el apellido de dos de los más grandes intérpretes de la música mexicana: Pedro Infante y Vicente Fernández. En varias ocasiones Pedro Fernández ha mostrado su gran admiración y respeto por estas dos leyendas de la música mexicana.

Gracias a su padre y al cantante Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán", el mundo de la música tiene un cantante (y también actor) llamado Pedro Fernández. Aunque José Martín Cuevas nació en la ciudad de Guadalajara, creció y se crió en Villa Corona, en el estado de Jalisco, poblado donde están los orígenes de su interés por la música.

Pedrito Fernández fue impulsado por su papá José Luis Cuevas Cobos, para llevar a cabo una carrera artística, ya que sabía el potencial que su hijo tenía. Su padre le consiguió sus primeras presentaciones en palenques, tradicionales escenarios de la música mexicana donde conoció al mismísimo Vicente Fernández, cuando tenía solo 6 años de edad. Pedrito tuvo la oportunidad y el honor de cantar ante "El Charro de Huentitán" en un palenque de Tlaquepaque, Jalisco.

Vicente Fernández quedó más que asombrado por la interpretación de aquel niño de 6 años de edad. Unas semanas después "El Charro de Huentitán" se puso en contacto con la familia de Pedro Fernández, para llevar a cabo un viaje a la Ciudad de México y hacer pruebas en la CBS. Pedrito causó gran sensación en dichas pruebas, que de inmediato firmó contrato y empezó la grabación de lo que sería su primer álbum, "La niña de la mochila azul" lanzado en 1978.

Hoy en día Pedro Fernández tiene 51 años de edad. En agosto pasado el cantante estuvo en un Instagram Live de Isabel Lascurain, una de las bellas integrantes del grupo Pandora, pero lo que más llamó la atención fue la apariencia del intérprete. Varios portales publicaron que supuestamente se había sometido a una cirugía estética para lucir más joven. Usuarios de redes sociales mencionaron que esos supuestos "arreglitos" en su rostro lo hacen lucir muy diferente, a tal grado que algunos ni siquiera lo reconocían.

"Ese Pedrito ya bien operado, pensé que era Alfredo Palacios", "¿qué se hizo en su cara, pense que era Camilo Sexto", "creo fue con el cirujano de Alfredo Palacios, ¿por qué no aceptan el paso del tiempo y envejecen con dignidad?", "otro que se destruye el rostro como Luis Miguel", "¿qué le pasó a Pedrito Fernández?", "ya no tiene ojos, que le pare al botox, está hinchadísimo" y muchos más, fueron los comentarios con respecto a la apariencia de Pedrito.

Ante todo esto, Pedro Fernández habló sobre la supuesta cirugía estética a la que se sometió, en un Instagram Live en su propia cuenta:

Por cierto, vi una nota de que me había hecho yo una cirugía y que no sé que, que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir, lo pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo, estoy cambiando, pero no, no me he hecho nada, un día de estos me estiro los cachetes o algo (risas), pero todavía no me hago nada, algún día.