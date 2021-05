¿Cuál es el paradero de Vicente Fernández Jr? ¿Por qué se dice que huyó de México?

El paradero del cantante mexicano Vicente Fernández Jr. es todo un misterio y al no saberse dónde está, han surgido varios rumores al respecto. Supuestamente el hijo de Don Vicente Fernández estaría internado en un centro de rehabilitación, pero hay otra versión que señala que el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a Diputado Local por el Distrito 20 en el estado de Jalisco, habría huido de México por unos problemas con la Secretaría de Marina.

En el show de televisión "Chisme no like" conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, aseguraron que Vicente Fernández Jr. estaría en un centro de rehabilitación. Jaime García "El charro de Toluquilla", un personaje muy conocido en el estado de Jalisco, manifestó que el novio de la empresaria Mariana González ("La Kim Kardashian mexicana"), le pidió dinero prestado, pero desconoce si ese dinero lo usó para pagar su estancia en dicho lugar.

Jaime García "El charro de Toluquilla" aseguró ser amigo cercano de Vicente Jr. y de la Familia Fernández.

El conductor del programa antes mencionado, Javier Ceriani, insistió en que el primogénito del cantante Don Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán", estaba en rehabilitación por supuestos problemas de adicciones.

"No está en un centro de rehabilitación, está con un psicólogo porque me dijo que con un médico", señaló Jaime García, dejando muy en claro que su amigo Vicente Fernández Jr. (ex esposo de la periodista y conductora de televisión Mara Patricia Castañeda), "no es borracho ni es drogadicto, mi compadre a lo mejor trae algunas emociones mal encontradas de problemas de familia y eso es en lo que le están ayudando y es normal".

Por otra parte en el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, la conductora Ana María Alvarado dijo que una persona cercana al hermano de Alejandro Fernández "El Potrillo", le informó que Vicente Jr. habría huido de México por problemas con la Secretaría de Marina.

"Otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta (Jalisco) y que también debe ahí los pagos de la Marina, entonces no sé por dónde va el asunto, porque como que lo veo muy complicado, hay como versiones muy opuestas".

También surgió el rumor de que Vicente Fernández Jr. habría terminado su relación amorosa con Mariana González, lo que lo llevó a ciertas adicciones y posteriormente a un centro de rehabilitación. Sin embargo, este rumor fue desmentido por la misma "Kim Kardashian mexicana".

Una de sus fans en Instagram le preguntó si era verdad que Vicente Fernández Jr. estaba en un centro de rehabilitación, a lo que Mariana González le respondió: "son especulaciones, todo está bien".