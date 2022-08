¿Cuál es el personaje de la actriz Maya Hawke, en la miniserie "Mujercitas"?

En esta adaptación televisiva de la clásica novela de Louisa May Alcott, cuatro hermanas: Jo, Meg, Beth y Amy, viven en Massachusetts, Estados Unidos, durante la Guerra Civil. Mientras su padre está en guerra, estas cuatro mujeres viven en una constante evolución y aprendizaje dentro del contexto histórico de la época. La historia se centra así en estas cuatro mujercitas y su forma de vida.

Un par de años antes de unirse al elenco estelar de "Stranger Things", Maya Hawke debutó como actriz en la miniserie "Little Women" (en Latinoamérica, "Mujercitas" ), basada en la novela de la escritora estadounidense Louisa May Alcott , la cual fue publicada en septiembre de 1868.

Desde hace unos años, Maya Hawke comenzó a forjar una carrera no solo en la actuación, sino también en la música y el modelaje. Es originaria de Nueva York, Estados Unidos, hija de los reconocidos actores de Hollywood, Uma Thurman y Ethan Hawke , nominados al Premio Óscar. Muchos la conocen por su personaje de "Robin Buckley" , en la aclamada serie de ciencia ficción "Stranger Things" , escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer.

