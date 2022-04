"¿Cuál es el problema?", así lucía la vedette cubana Lis Vega ante de sus cirugías estéticas

Asimismo, comentó que la "Lis Vega del pasado", precisamente quedó atrás, "esa persona no existe, ni interna ni externamente".

¿Cuál es el problema?, es mi decisión. Me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada ocho meses y hasta por encima de mis papás que no les gusta.

El antes y después de Lis Vega ha fascinado a unos y a otros más, no les agradó. Usuarios de redes sociales han manifestado que la vedette deformó su rostro, comparándola con la también vedette mexicana Lyn May , cuyo nombre verdadero es Liliana Mendiola Mayanes. Tras estos comentarios, le mandó este mensaje a sus haters:

"Al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga", expresó Lis Vega en un encuentro con unos reporteros de espectáculos, mencionando que las personas que la admiran, lo harán por la artista que es y no por su apariencia física .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.