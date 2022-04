"¿Cuál es el problema?, es mi decisión", Lis Vega responde a los ataques por sus cirugías estéticas

La hermosa y escultural vedette cubana Lis Vega, de 44 años de edad, se sometió a un arreglo estético en sus labios. A través de redes sociales, ha recibido muchas críticas por su nueva apariencia física; además de lucir unos labios más voluminosos, al parecer se habría realizado otros arreglitos estéticos en su rostro.

Ante los ataques que ha recibido por sus cirugías estéticas, la actriz y cantante originaria de La Habana, Cuba, y que mide 1,62 metros, le mandó un claro mensaje a todos sus haters, durante un encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México. "Al final es mi cuerpo, a nadie le afecta que yo me haga o lo que no me haga", expresó tajantemente Lis Vega.

¿Cuál es el problema?, es mi decisión. Me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada ocho meses y hasta por encima de mis papás que no les gusta.

Uno de los cambios más notorios en su rostro, es en sus labios de tentación. En su visita al show "Chismorreo", que se transmite por Multimedios, Lis Vega confesó haberse puesto ácido hialurónico en los labios.

La ex esposa del actor y modelo uruguayo Federico Díaz, contó que hace unos meses sufrió una caída trabajando en teatro, lastimándose sus labios al tenerlos muy delgados. Posteriormente, acudió con una doctora para ponerse ácido hialurónico. "Me encantó, me encantan los labios así, me encanta verme, exagerado o no, pues a mí me gusta".

Asimismo, Liseska Vega Gálvez, quien ha actuado en telenovelas como "Duelo de pasiones", "Tormenta en el paraíso", "Zacatillo, un lugar en tu corazón", "Santa diabla" y otras más, habló en el programa de televisión antes mencionado, sobre las críticas que ha recibido por sus arreglos estéticos.

"Cuando uno se ve al espejo, debes estar a gusto con lo que eres, si ya te equivocaste o ya tuviste la lección de algo que has hecho en tu camino, agarras lo que sirve y lo demás lo tiras a la basura".

La playmate reiteró que la belleza es interna y que una mujer bella, es la que es segura consigo mismo.