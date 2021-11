"¿Cuál es el problema?", responde Sergio Mayer a Anabel Hernández, sobre si conoció a "La Barbie"

La periodista mexicana Anabel Hernández menciona en su libro "Emma y las otras señoras del narco", los supuestos vínculos de Sergio Mayer con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como "La Barbie". Ante esto el ex Garibaldi y ex Diputado Federal, respondió a los señalamientos realizados por la escritora.

En una entrevista para el programa "Hoy Día" de la cadena hispana Telemundo, el esposo de la actriz Issabella Camil, negó cualquier relación con "La Barbie", quien actualmente cumple una condena de 49 años por narcotráfico, en una prisión en Estados Unidos.

El también actor de cine, teatro y televisión Sergio Mayer, comentó que Anabel Hernández y otros periodistas, se escudan al decir: "yo no puedo revelar mis fuentes porque hay códigos de ética", señalando que alguien le dijo sobre su supuesto nexo con el delincuente antes mencionado, "pero qué veracidad o credibilidad puede tener".

Asimismo, la ex pareja sentimental de la actriz Bárbara Mori, externó que mientras no estuviera fuera de lo legal, no tendría por qué haber problema, en caso de haber conocido a Édgar Valdez Villarreal. "Suponiendo y sin conceder y si lo hubiera conocido, ¿cuál es el problema?".

No tengo que estar entregando cuentas, mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme.

En la entrevista previamente mencionada, manifestó que no es la primera vez que Anabel Hernández lo menciona en uno de sus libros y ahora, justamente lo vuelve a hacer tras externar sus aspiraciones, para ser Jefe de Gobiernos de la Ciudad de México.

Otra de las celebridades que supuestamente eran mencionadas en el libro "Emma y las otras señoras del narco", es la conductora de televisión Galilea Montijo. Se dijo que habría tenido una relación amorosa con el narcotraficante sinaloense Arturo Beltrán Leyva, quien fuera líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

La editorial a cargo de este libro, negó que la presentadora del programa "Hoy" era mencionada en las páginas de esta controvertida publicación. En un encuentro con varios medios de comunicación, Gali lamentó este tipo de difamaciones, ya que era una mujer de trabajo.