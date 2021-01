¿Cuál es el reparto de 'El Rey: Monarca Eterno'?

México.- Netflix ha estrenado la serie surcoreana "The King: Eternal Monarch" o en español "El Rey: Monarca Eterno", una nueva producción de SBS que se ha convertido en uno de los favoritos de la plataforma de streaming. El drama combina romance y fantasía, y ha registrado altos números de audiencia en el día de su lanzamiento.

La historia de la serie ha enganchado a los usuarios de Netflix, así como sus personajes. El k-drama fue escrito por Kim Eun Sook, en este se presentan dos universos, en el primero se asemeja la Corea moderna, la que todos conocen actualmente, mientras que su lado paralelo, es Corea en un imperio gobernado por un solo monarca.

En la trama, los protagonistas cruzarán sus caminos mientras intenta cerrar el portal que une a los dos universos, pero ¿quiénes son los protagonistas de esta serie? Los principales son Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-hwan, Lee Jung-jin, Kim Kyung-nam y Jung Eun-chae, pero ¿Quiénes son cada uno? Pues te lo contamos.

Lee Min-ho es un actor surcoreano de 33 años que ganó gran fama gracias a su papel de Gu Jun-pyo en Boys Over Flowers en 2009, personaje que le valió un premio como Mejor Actor Nuevo en los Premios Baeksang Arts. En su carrera podemos encontrar papeles principales como en City Hunter, The Heirs, Legend of the Blue Sea y Gangnam Blues.

Actualmente forma parte del elenco principal de la serie The King: The Eternal Monarch donde interpreta a Lee Gon, el Emperador del Imperio Coreano que trata de luchar contra el mal.

Kim Go-eun es una actriz surcoreana de 29 años que logró reconocimiento por haber protagonizado los dramas Cheese in the Trap, Goblin y The King: The Eternal Monarch, en este último interpreta a la detective Jung Tae-eul en la República de Corea y a la criminal Luna, en el Reino de Corea.

Woo Do-hwan, de 28 años de edad, es un actor y modelo surcoreano que da vida al encantador Jo Eun-seob, un ordinario trabajador de servicio público en la Corea moderna y a Jo Young, el atractivo, pero serio capitán y guardaespaldas del emperador Lee Gon (Lee Min-ho).

Lee Jung-jin es un actor surcoreano de 42 años que en la serie The King: Eternal Monarch da vida a Lee Rim, el peligroso e ilegítimo hermano del Rey Lee Ho (Kwon Yul) y el tío del Emperador Lee Gon (Lee Min-ho).

Kim Kyung-nam de 31 años, al igual que sus compañeros, es un actor y modelo surcoreano que da vida al atractivo detective Kang Shin-jae, un hombre con personalidad fría y tenaz que ha vivido más para los demás que para sí mismo desde que su padre fue arrestado por malversación mientras dirigía una pequeña empresa.

Jung Eun-chae de 35 años es una actriz y cantante surcoreana que en el K-drama da vida a Gu Seo-ryung, la joven Primer Ministro de la monarquía coreana bajo el reinado del Emperador Lee Gon.

Sinopsis: "Un drama de fantasía y romance en el que una deidad ha desencadenado un demonio al mundo de los humanos, y ese demonio ha abierto la puerta a un mundo paralelo. Uno se parece a la Corea moderna tal como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca. Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre sus dos mundos, el gobernante del Imperio coreano, Lee Gon, termina uniendo fuerzas con la detective Jung Tae Eul, que reside en la actual Corea".