Cuál es el verdadero nombre de la cantante Evaluna Montaner

Dentro del mundo artístico, Evaluna Montaner goza de un gran renombre, pues ha logrado consolidar una firme carrera tanto como actriz como cantante, sin contar que también ha forjado un camino sólido cómo productora audiovisual, al ser la encargada de dirigir varios de los videoclips de su esposo, Camilo, mostrando su gran talento y chispa.

Y es que, el genio creativo de Evaluna Montaner no se puede negar, pues su madre, Marlene Rodríguez Miranda, también es una afamada productora audiovisual y desde el comienzo de la carrera de Ricardo Montaner, ella ha sido la que ha producido sus videoclips, de hecho, fue durante el primer video del cantautor venezolano, que los dos se enamoraron.

Pero, aunque muchas personas conocen el nombre artístico de Evaluna Montaner, pocos saben cuál es su verdadero nombre, el cual no es otro que Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez, pero, entonces, ¿Por qué decidió usar el Montaner en su nombre si no es su apellido verdadero? La respuesta es simple y tiene que ver con la asociación familiar con Ricardo Montaner

Cuál es el verdadero nombre de Evaluna Montaner

Cómo ya decíamos, el primer apellido de Evaluna es Reglero y no Montaner, esto porque el verdadero nombre de su padre no es Ricardo Montaner, sino Héctor Eduardo Reglero Montaner, pero, al productor del cantante de "Tan enamorados", Roberto Luti, le pareció que ese no era un nombre que pegara, artísticamente hablando.

Así que, el productor decidió cambiar el nombre de pila de Héctor por Ricardo y usar el apellido materno, Montaner, como el principal, sin embargo, su carrera se ha consolidado a través de los años que pocos saben que su primer apellido es Reglero, por lo que, a sus hijos siempre los han llamado con el Montaner.

Y es por eso que, cuando Evaluna creció, adoptó el Montaner de manera oficial como parte de su nombre artístico, esto porque también le permite mantener la identidad y que se asocie a los Montaner como una familia artística, es por eso que sus hermanos, Mauricio y Ricardo también llevan el Montaner en sus nombres artísticos.

No solo ellos, sino que, los hermanos mayores de Evaluna Montaner, Alejandro y Héctor, también adoptaron el apellido Montaner en sus nombres, de esta manera todos saben que son hijos de Ricardo Montaner y mantienen la unidad como la “tribu Montaner”, que es como los nombra Marlene Rodríguez.

Aunque, si bien el nombre de Ricardo Montaner le dio respaldo al inicio de la carrera de Evaluna Montaner, la actriz venezolana ha brillado por talento propio, pues la hemos visto en producciones como la serie “Club 57” con la que logró conquistar muchos corazones.

Sus talentos de Evaluna Montaner no se quedan ahí, pues su timbre de voz resulta único y delicioso al oído, así que se puede disfrutar en algunos duetos que ha hecho, como el que grabó con Aitana en la que unen sus voces para crear “Aunque no sea conmigo”, o en sus canciones de solista como “Refugio”, compuesta en el periodo en que esperaba a Índigo.