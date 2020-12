Colombia.- El cantante colombiano Maluma se ha convertido en uno de los cantantes más importantes dentro de distintos géneros como el urbano, pop y trap latino, colocándose como uno de los más escuchados, así como el digno ganador de varios premios de gran importancia dentro de la industria musical, pero muchas personas no saben más allá de su nombre artístico y sus canciones, por lo que traemos algunos detalles de su vida.

¿Cuál es el verdadero nombre de Maluma? Aunque no lo creas, el nombre verdadero de Maluma no se acerca ni un poco al artístico, mucho menos a su persona, ya que en más de una ocasión se ha dicho que realmente no tienen nada en común con su nombre real como algunas personas suelen tenerlo. Su nombre es Juan Luis Londoño Arias y es nacido en Medellín, Colombia, un 28 de enero de 1994. Actualmente tiene 26 años y ha logrado un gran éxito internacional.

No es el Pretty boy, Dirty boy o el Papi Juancho, sino Juan Luis quien está detrás de esa imagen publicitaria que se ha creado bajo el nombre de Maluma. ¿Cómo surgió el nombre de Maluma en Juan Luis? Muchos también se cuestionan cómo es que el cantante colombiano decidió elegir Maluma como su nombre artístico y la historia detrás está inspirada en sus padres y su única hermana.

Londoño Arias es hijo de Marlli Arias y Luis Londoño, hermano menor de Manuela Londoño Arias, por lo que decidió, en honor a su familia, crearse un nombre artístico que uniera un poco de cada uno. Resulta que el intérprete tomó la primera sílaba de los tres nombres y así creó "Maluma".

¿Cuál es el verdadero nombre del cantante colombiano Maluma? Foto: Instagram

Desde muy temprana edad se sabía que el cantante llegaría muy lejos, pues, aunque era una aficionado del fútbol, deporte que practicó por ocho años seguidos, decidió probar su suerte en el canto y en décimo grado participa en un concurso de talentos en el que obtuvo el primer lugar de la competencia con el tema 'Tengo ganas' de Andrés Cepeda. Mismo año en el que protagoniza una obra de teatro.

Con apenas quince años de edad comenzada a mostrar sus dotes para la composición y la música, componiendo una canción titulada 'No quiero'. Un año después, su tío Juan Parra, le ofrece como regalo de cumpleaños grabar la canción en un estudio, el resultado fue sorprendente. Aunque en un principio pensaba no dedicarse a la música, sus dotes artísticos sorprendieron a un grupo de productores que terminaron por ofrecerle un disco y es en ese momento en el que busca un nombre nuevo y crea a Maluma.

Su padre, en un principio se opuso a la idea de que fuera cantante, alegando que el fútbol era lo que tenía que hacer, pues sería un exitoso futbolista, no un cantante de reguetón. Finalmente lo apoyó y a los 16 años el cantante comenzó a recibir instrucción vocal y durante su último año de bachillerato decide lanzarse al estrellato.

En 2010 debutó con el tema 'Pierde el control', más tarde, sin firmar ningún contrato con alguna disquera, lanzó el sencillo 'Farandulera', logrando gran éxito en su país natal. Gracias a la popularidad de la canción en la radio y el Internet, el artista llegó hasta los oídos de Sony Music y a mediados de 2011 firmó contrato con ellos. Posteriormente lanzó los temas 'Loco', 'Obsesión' y 'Pasarla bien', que lograron gran difusión en las radios de Colombia y países de América Latina.

Maluma lanzó su álbum debut en 2012 y hasta el momento ha lanzado cinco discos. Foto: Instagram

Su álbum debut, "Magia", tuvo un éxito favorable, logrando ser certificado en Colombia por ventas de más de diez mil copias. Su siguiente sencillo, lanzado en 2013, fue el ascenso definitivo para el cantante, pues entró en las primeras cuarenta posiciones en varias listas musicales de Billboard y le valió una nominación al Grammy Latino de 2013 a la categoría de Mejor Artista Nuevo. En dicha ceremonia interpretó el tema y deleitó a todos los presentes.

Un año más tarde logró mucho más éxito, ahora internacional, con temas como 'Carnaval' y 'La curiosidad'. Para 2015 lanzó su segundo álbum de estudio "Pretty boy, dirty boy" y se situó en las primeras posiciones de los álbumes más descargados de iTunes en América Latina. Siguiendo con un gran éxito, realizó una gira por Colombia y algunos países de Latinoamérica.

Hasta ahora, el cantante colombiano cuenta con cinco álbumes de estudio; "Magia" (2012), "Pretty boy, dirty boy" (2015), "F.A.M.E." (2018), "11:11" (2019) y "Papi Juancho" (2020). Y colaboraciones con estrellas como Thalía, Yandel, Arcángel, De La Ghetto, Bad Bunny y Ñengo Flow, sólo por mencionar a algunos.