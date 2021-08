¿Cuál es la canción de BTS que forma parte de la banda sonora en la vida de sus fans?

BTS tiene un amplio repertorio de canciones que emanan toda clase de sentimientos y sensaciones. Es casi imposible tener una canción preferida de "Los chicos a prueba de balas", ya que cada uno de sus temas incluidos en sus diversos EPs y full albums, tienen una historia detrás. Sus canciones han acompañado al ARMY en sus momentos alegres, tristes, en sus momentos de lucha, en busca de fortaleza y más. Es por eso que una o varias canciones de Bangtan, forman parte de la banda sonora en las vidas de sus millones de seguidores. Como manifestamos en una publicación anterior, la música de BTS es inclusiva, no tiene edad, género, fronteras.

En Debate siempre no ha importado la opinión de ARMY y en esta ocasión, les preguntamos: ¿cuál canción de BTS formaría parte de la banda sonora de su vida? A continuación te compartimos algunas de las respuestas de las fans.

Una ARMY de nombre Itzel nos compartió que tenía dos: "2! 3!" (del álbum "Wings") e "Inner Child" (del álbum "Map of the Soul: 7"), canciones con las cuales se identificaba mucho. "Yo encontré consolación, realmente la escucho cuando tengo un día pesado, ellos me consuelan y me dan ánimos con sus letras, me transmiten esa esperanza de seguir adelante porque cuando ellos cantan '2! 3!' mis recuerdos tristes se van, realmente BTS es magia".

Teresa nos abrió su corazón, mencionando que "Answer: Love Myself" (del álbum "Love Yourself: Answer") tenía un gran significado para ella. "Me ayudado de diferentes maneras, tengo problemas alimenticios y no estaba conforme con mi propio cuerpo, en el 2018 cuando salió este hermoso álbum y canción, realmente lloré al escucharla".

Una parte de esta canción dice: "es verdad, tengo la belleza teniendo en cuenta que estoy en el camino de amarme a mí mismo, es lo que más necesito, estoy caminando por mí mismo, es una acción necesaria para mí, mi postura ante a mí mismo es el comportamiento que necesito para mí mismo, te mostraré lo que tengo, no tengo miedo, porque esa es mi existencia, amarme a mí mismo".

Teresa resaltó que fue la canción que logró hacerla sentirse especial: "sé que no estoy sola en esta batalla, sé que los chicos me apoyan a través de sus canciones y realmente me ayuda bastante a sentirme bien conmigo misma".

BTS debutó en junio de 2013 con el lanzamiento de la canción "No more dream". Foto: Big Hit Music

Muchas fans de BTS, agrupación musical originaria de Corea del Sur, coincidieron que "Epiphany" (interpretada por Jin e incluida en el disco recopilatorio "Love Yourself: Answer"), es la banda sonora de sus vidas. Yajhaira mencionó: "llegaron justo cuando estaba pasando por un mal momento, me dieron la fortaleza de salir adelante".

Por su parte Rubí Mora, contó a Debate que desde la primera vez que escuchó "Epiphany", algo "se movió en mí, me transmitió paz y consuelo, alegría y esperanza, ya cuando vi la traducción entendí que refleja el anhelo por vivir un amor así, de dos personas con un pasado que deciden arriesgarse".

Tanto fue el impacto positivo que tuvo en ella esta canción, que se tatuó el nombre, "es como si una sensación de esperanza me llenara, vivir de nuevo la emoción del enamoramiento, con miedo, pero curiosa de descubrir a esa persona que provoca sentimientos, por eso me la tatué, cuando tengo momentos oscuros y bajos, lo veo y recuerdo que aún hay esperanza".

Daniela Plata encontró en la canción "Pied Piper" (del EP "Love Yourself: Her") una motivación para seguir con sus estudios: "también me siento muy enérgica cada que la escucho, tal y como hace referencia la canción, como un ratón que sigue la melodía del flautista".

Cada uno de los temas musicales de "Los Príncipes del Pop" provoca diferentes sentimientos en el ARMY. Tal es el caso de "Sea" (incluida en el álbum físico "Love Yourself: Her"), la cual para Anahy es una canción increíble, "de verdad me conmueve, la letra es tan significativa, ya que habla de las dificultades por las que han pasado y como parece no haber esperanza".

Para Ari "Telephaty" (del álbum de estudio "BE") y "Mikrokosmos" (B-Side del EP "Map of the Soul: Persona") son la banda sonora de su vida. La primera "por qué para mí es un himno de gratitud para alguien o algo especial que llegó a mi vida, en este caso para BTS y a todas las personas que amo". Y con la segunda canción que mencionó, "por qué yo soy una estrella que brilla y brillará para siempre, acompañada de mis chicos".

Sin duda alguna una canción de Bangtan que nos puede de muy buen humor es "So what" (del disco "Love Yourself: Tear"). Laura, en su joven vida, ha aprendido a seguir adelante, "seguir mi camino, luchar por sueños y metas enfrentando miedos y no dando tanta importancia a las preocupaciones o al qué dirán, siempre diciendo '¿Y qué? ¡Adelante'".

Entre los siete integrantes de BTS hay una fascinante hermandad y amistad. Foto: Big Hit Music

"Life Goes On" (tema principal del álbum "BE") y "Paradise" (de "Love Yourself: Tear"), son canciones "muy significativas durante mi vida", expresó Diana. "Sobre todo cuando no sepa que hacer con mi vida, estas canciones serían un gran consuelo para mi corazón".

Para Alejandra "Magic Shop" (también del álbum "Love Yourself: Tear") y "Answer: Love Myself" son parte de su vida, "son mi refugio seguro cuando no puedo más".

En "Magic Shop" BTS le dice a ARMY: "Los días en que te odies a ti mismo, los días en los que quieras desaparecer para siempre, hagamos una puerta en tu corazón, si abres esa puerta y entras allí estaré, esperándote, está bien creer, eso te dará consuelo, esta tienda mágica".

Es difícil escoger solo una canción de BTS como parte de nuestra banda sonora; en el caso de una ARMY de nombre Ross sería "Blue & Grey" (B-Side de "BE"), "2 ! 3!"" y "00:00 (Zero O'Clock)" (del álbum "Map of the Soul: 7"), porque "tienen un significado muy especial para mí, me han ayudado mucho en momentos difíciles".

Otra ARMY de BTS mencionó que su discografía es muy compleja en sus letras, "ellos tienen las palabras perfectas y el sentimiento adecuado en el momento que lo necesito, pero si tuviera que elegir entre todas sería 'Mikrokosmos', porque no importa mi estado de ánimo y los kilómetros que me separen de los chicos, sé que conformamos el mismo universo y que nuestros corazones están unidos".

Lucía nos compartió que la canción de BTS que forma parte de su banda sonora es "Boy with luv" (tema principal del EP "Map of the Soul: Persona"), un tema que marcó "un momento importante de mi vida, donde tuve cambios y perdidas, pero me ayudó a superar".

BTS llega en el momento cuando más los necesitas. Tiempo atrás Eri estaba teniendo momentos complicados; al estar buscando cómo sentirse mejor, se encontró en YouTube el MV "Fire" (incluida en "The most beautiful moment in life: Young Forever"). "Estaba pasando un mal momento queriendo sentirme bien, BTS lo hizo con un simple video, rápido me enganché en sus letras y hermosas melodías, soy una persona auditiva y aprecio mucho sus canciones, por eso no los cambiaría".

Eri no tiene una, sino varias canciones como parte de su banda sonora: "Sea", "You never walk alone", "Tomorrow", "Paradise", "Blue & Grey" Outro: Wings", "Louder than bombs" y "Mikrokosmos".

Estas son otras de las canciones elegidas por ARMY como parte de su banda sonora:

"Black swan".

"Spring day".

"Best of me".

"Young Forever".

"We are Bulletproof: The Eternal".

"Jump".

"ON".

"21st Century Girl".

"Awake".

"Not Today".

"MIC Drop".

"Let me know".

"The truth untold".

"I'm fine".

"Butterfly".

"Stay gold".

"Save me".

"Lights".

"Dope".

Varias fans también coincidieron al seleccionar "2! 3!" como su banda sonora, al ser una canción llena de esperanza y positivismo. "La positividad es algo que ha formado mi día a día desde siempre, cada que paso un mal momento, intento aprender algo de ello y disfrutar de eso. Pero hay veces que eso no funciona y ahí está BTS, con su música y videos siempre me hacen sentir mejor".

Como vemos, las canciones de Bangtan no solo son pegajosos temas que se apoderan de los primeros lugares de las listas musicales más importantes a nivel mundial, sino que lo más importante es que se han apoderado de los corazones de sus millones de fans, estando ahí para ellxs cuando más los han necesitado.

La relación entre BTS y ARMY es inquebrantable...감사합니다 (gamsahabnida) Bangtan Sonyeondan...사랑해 (salanghae).

