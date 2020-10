Cuál es la canción de Justin Bieber más escuchada de toda su carrera; no es "Baby"

Estados Unidos.- Justin Bieber ha logrado posicionarse como uno de los cantantes más importantes de la época y sin duda alguna pasará a la historia. Con cinco álbumes de estudio, cinco recopilatorios, treinta y ocho sencillos, y seis EP (extended play), el canadiense ha conquistado a millones de personas de todo el mundo y es que cada proyecto que lanza es un 99% que se convertirá en un éxito, un ejemplo de esto es "Holy", su más reciente trabajo considerado también la primera canción cristiana del cantante que en solo cuestión de semanas supera las 50 millones de reproducciones en Youtube, sin embargo, esto nos obliga a preguntarnos, "¿Cuál es la canción más exitosa de Justin Bieber?.

Para sorpresa de muchos, la canción más escuchada de Justin Bieber no es "Baby", aquel tema que lo lanzaría a la fama en enero de 2010 gracias a un extraordinario trabajo de su productor, Christopher "Tricky" Stewart y desde luego que por el gran talento de Bieber, el cual mostró desde muy temprana edad. Un dato bastante curioso sobre "Baby", es que a pesar de convertirse en un éxito mundial, al mismo tiempo logró imponer en récord en su momento del video menos grato en la plataforma de Youtube pues obtuvo 9,5 millones de votos de "No me gusta"; hoy en día acumula 11 millones contra solamente 12,5 millones de "Me gusta "y 2321 millones de reproducciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En realidad, la canción más escuchada de Justin Bieber hasta el día de hoy es "Sorry", la cual fue lanzada a finales de 2015 en el cuarto álbum del cantante llamado "Purpose". Esta canción escrita por Julia Michaels, Justin Tranter y Bieber cuenta con mas de 3,348 millones de reproducciones en Youtube. Este logró mantenerse siete semanas consecutivas como la numero uno en Canadian Hot 100 y tres semanas en Estados Unidos como parte de la lista Billboard Hot 100.

Con una estimación de venta de 8 millones 600 mil copias con 8 platinos certificados, "Sorry" obtuvo decenas de premios y reconocimientos, como lo fue "La mejor canción" de los Mtv Europe Music Awards, "Video del año" en el American Music Award, entre muchos más.

Canciones más escuchadas de Justin Bieber en Youtube

1.- "Sorry"- 3,348 millones de reproducciones

2.- "Baby"- 2,321 millones de reproducciones

3.- "What Do You Mean?"- 2,114 millones de reproducciones

4.- "Love Yourself"- 1,571 millones de reproducciones

5.- "Boyfriend"- 803 millones de reproducciones

La complicada vida de Justin Bieber

Algo que nadie imaginaba es que aquella imagen inocente de Bieber en su primer videoclip se tornara en un mundo de depresión, alcohol y drogas. Desafortunadamente ganar tanta fama a una edad temprana le cobró una factura bastante cara al canadiense, pues en más de una ocasión protagonizó escándalos relacionados con estos problemas o incluso con el amor.

Sin embargo, algo que nadie puede negar es que después de haber contraído matrimonio con Hailey Baldwin, pareciera que la situación está mejorando un poco para el cantante, aunque él mismo ha señalado que sigue encontrándose luchado por salir de sus problemas. "He estado luchando mucho. Sintiéndome desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Sólo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias…la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas". escribió en una ocasión en su cuenta de Instagram.

Justin Bieber contrajo matrimonio con Hailey Baldwin en septiembre de 2018/ AFP

Hoy en día parece que esta batalla constante con la vida comienza a manifestarse en el físico del cantante, ya que de acuerdo a sus seguidores, comienza a aparentar una edad mucho mayor a la que en realidad tiene, (26 años), además, últimamente se le ha visto adoptar un look que no lo favorece en lo absoluto, un pelo desarreglado, barba sin afeitar, entre otras cosas. Solo Justin sabrá como encontrar el camino hacía su verdadera felicidad.