Cuál es la historia del vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian

Estados Unidos.-Hace poco más de un mes tuvo lugar la Met Gala 2022, donde, entre la gran variedad de artistas que desfilaron en la alfombra roja, una de las que más destacó fue la socialité Kim Kardashian, quien además de impactar por su esbelta figura, impresionó el mundo entero al portar el icónico vestido con el que se vistió la actriz Marilyn Monroe, aquel famoso día en el que le entonó el Happy Birthday al entonces presidente de Estados Unidos, John F.Kennedy.

Fue hace seis décadas cuando, con un ajustadísimo vestido largo con incrustaciones, Monroe, el símbolo de la cultura pop, cantó con voz susurrante: "happy birthday to yoy, happy birthday to yoy, happy birthday Mr. President, happy bairthday to you”, desde el atril en el Madison Square Garden, en Nueva York.

Como bien lo sabía el mundo entero, desde hacia tres meses, el mandatario estadounidense y el ícono sexual hollywoodense mantenían una relación clandestina, a expensas de Jackie Kennedy.

Al ser un secreto a voces, la esposa del jefe de Estado de Estados Unidos, al enterarse que sería Monroe la que entonaría el "Feliz Cumpleaños" a su esposo, tomó la decisión de nos asistir al Madison Square Garden aquel sábado 19 de mayo de 1962.

La celebración, misma que tuvo lugar 10 días antes del verdadero cumpleaños de Kennedy, tenía como objetivo recaudar fondos para el Partido Demócrata, por lo que los presentes desembolsaron entre 100 y mil dólares.

En el evento actuaron famosas celebridades como Judy Garland, Harry Belafonte, Maria Callas, Henry Fonda, Danny Kaye, Ella Fitzgerald y Bobby Darin, aunque indiscutiblemente la noche se la llevó Marilyn.

Tras el famoso "Happy birthday Mr. President", entonado en un vestido por el cual la actriz pagó 12 mil dólares, mismo que fue diseñado por Jean-Louis, John recibió un gran pastel, al tiempo que mencionó: "ahora puedo retirarme de la política después de que me hayan cantado el ‘Cumpleaños feliz’ de una forma tan dulce”.

Pese a que de esa noche de 1962 hay pocas fotos, una de las más populares es donde los dos amantes aparecen juntos, aunque con Robert Kennedy de carabina en una fiesta posterior en la casa de un alto directivo.

Se dijo que Monroe quería que el vestido por el que pagó más de 10 mil dólares, y que en el 2016 fue vendido por 4 millones 800 mil dólares, al usarlo diera la impresión de que estaba desnuda, por lo que le pidió a Jean-Louis "piel y pedrería", razón por la cual este se destaca por sus 2 mil 500 cristales de Swarovski cosidos completamente a mano.