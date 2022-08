¿Cuál es la postura de Romina Marcos, ante el audio donde su mamá Niurka los llama "parásitos"?

Entre la pelea mediática que tiene la vedette cubana Niurka y su novio, el actor dominicano Juan Vidal, en contra de la actriz mexicana Cynthia Klitbo, en el programa "Chisme no like" no se dio a conocer un audio de la "señora escándalo", en el cual llama "parásitos" a sus hijos Kiko, Romina y Emilio, fruto de tres diferentes matrimonios.

Niurka Marcos tenía unas dificultades económicas y ante la falta de trabajo, expresó su molestia por seguir manteniendo a sus hijos. "Este año, como yo no he tenido trabajo, solo he tenido para sacar mis necesidades y no me dio para más, y eso fue lo que pasó este año, la metamorfosis de liberarme de toda esta carga que tenía de mantener literalmente a huevones, parásitos".

En un encuentro que tuvo la cantante e influencer Romina Marcos, con varios reporteros de espectáculos en un evento en la Ciudad de México, manifestó que dicho audio fue algo insignificante tanto para ella, como para su mamá y hermanos.

"Nunca hemos salido a decir: 'somos perfectos, somos la familia perfecta, nos llevamos increíble', claro que no, somos como todas las familias, hemos tenido procesos, a mí en lo personal, me da mucha tristeza que realmente busquen (generar controversia), yo me pregunto, con qué afán lo sacaron (el audio)".

Romina Marcos externó que si la persona que filtró ese audio, pensaba que ellos como hijos se quejaran y se molestaran con su mamá Niurka, no lo consiguió.

Qué triste, qué clase de persona tienes que ser o qué corazón tienes que tener, para querer ocasionar eso en una familia.

Asimismo, la hermana del actor y cantante Emilio Osorio, señaló que su mamá es la misma persona ante los medios de comunicación y en su hogar.

"Mi mamá, es mamá como la han visto y es también Niurka Marcos, es ella y cuando está intensa, es intensa, habla, grita, si se enoja, se enoja, a nosotros también nos ha dicho: 'chin... a su ma...', así es Niurka y eso lo aceptamos nosotros, aceptamos la mamá que tenemos, yo pienso super diferente de mi mamá en muchísimas cosas, pero aun así nos aceptamos y nos respetamos".