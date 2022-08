México.- No muchos conocen la estrecha relación de Luis Miguel y Andrés García, quienes se convirtieron en grandes confidentes, pues el actor estuvo para el cantante desde que daba sus primeros pasos dentro del mundo de la música.

Ambos artistas se conocen desde que Luis Miguel era muy joven, probando su suerte dentro del mundo del espectáculo, pues Andrés mantenía una gran amistad con los padres del cantante, incluso, fue él la figura que estuvo a su lado durante sus más difíciles momentos.

Andrés García jugó un papel muy importante durante la niñez y adolescencia del Sol de México, tal y como lo relató su serie de Netflix, Luis Miguel: La Serie, sin embargo, el paso del tiempo hizo que la relación se deteriorara, hasta como lo está hoy.

"Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada, pero pues yo le dije sus cosas", explicó Andrés al respecto.

Cuál es la relación entre Luis Miguel y Andrés García

Aunque en la actualidad, el actor busca recuperar aquella inolvidable relación con el cantante, tal y como lo ha externado en distintas ocasiones, esto no se ha logrado debido a que sobre él no sabe nada desde hace tiempo.

Durante una entrevista con Ventaneando, García externó que le parecía una falta de respeto no recibir ninguna llamada de LuisMi, siendo él una de las figuras importantes para que su carrera despegara, además, destacando que "se hizo una estrella gracias a él".

