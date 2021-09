"¿Cuál es tu nombre? Habla por ti mismo", recordamos el primer discurso de BTS en la Asamblea General de la ONU

BTS llevó a cabo la mañana de este lunes su primer acto oficial como enviados especiales de Corea del Sur para la diplomacia pública, nombramiento que les fue otorgado por Moon Jae In, Presidente de la República de Corea. Durante el Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Moment), como parte de la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo en la sede de la ONU en Nueva York (Estados Unidos), "Los chicos a prueba de balas" pronunciaron un discurso que ha tenido gran repercusión alrededor del mundo.

Bangtan Sonyeondan habló sobre como los jóvenes han enfrentado la pandemia del Covid-19 y cuál es su perspectiva ante la nueva normalidad, descartaron que parte de los jóvenes (entre la adolescencia y los 20's), sean la generación pérdida del Covid-19.

"En lugar de parecer perdidos, han encontrado un nuevo coraje y están asumiendo nuevos desafíos", expresó Jimin, a lo que Jin agregó que en realidad son la "generación bienvenida", pues "en lugar de tener miedo al cambio, esta generación les da la bienvenida a medida que avanzan hacia el futuro".

Ante este discurso que pronunciaron los siete integrantes de BTS, el ARMY ha recordado aquel memorable discurso de Bangtan en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2018, a cargo de RM, líder de la agrupación. Cabe resaltar que dicho discurso marcó un antes y un después en la trayectoria de la agrupación musical surcoreana.

Fue el 24 de septiembre de 2018 cuando BTS, se convirtió en la primera agrupación musical en dar un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con motivo de su alianza con UNICEF, "Generation Unlimited (Generación Sin Límites)". Este fue el discurso que dio RM:

Mi nombre es Kim Namjoon, también conocido como RM, el líder de BTS, es un gran honor estar invitado a una ocasión de tal importancia para la juventud. El pasado mes de noviembre, BTS lanzó la campaña 'Love Myself' con UNICEF, nacida de la creencia que el amor verdadero empieza con quererte a ti mismo. Nos unimos a UNICEF para el programa 'END Violence' para proteger a los niños y gente joven de todo el mundo de la violencia. Y nuestros fans se han convertido en una gran parte de esta campaña con sus acciones y su entusiasmo. Realmente tenemos los mejores fans del mundo.

Y me gustaría empezar hablando de mí mismo. Nací en Ilsan, una ciudad cerca de Seúl, en Corea del Sur. Es un lugar precioso con un lago, colinas e incluso un festival floral anual. Pasé una infancia feliz allí y sólo era un chico común y corriente.

Solía mirar al cielo y pensar, y solía soñar los sueños de un niño. Solía imaginar que era un superhéroe que podía salvar al mundo.

BTS ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AP

En un intro de uno de nuestros primeros álbumes, hay una línea que dice: 'mi corazón paró cuando tenía, quizás, nueve o diez (años)'. Echando la vista atrás, creo que es cuando empecé a preocuparme sobre lo que las demás personas pensaban de mí y empecé a verme a mí mismo a través de sus ojos. Paré de mirar al cielo, a las estrellas, dejé de soñar despierto, en su lugar, sólo intentaba ajustarme a los moldes que las otras personas crearon. Pronto, empecé a callar mi propia voz y empecé a escuchar las voces de los demás.

Nadie llamaba mi nombre, ni yo tampoco, mi corazón se paró y mis ojos se cerraron, así que, así, yo, nosotros, todos perdimos nuestros nombres. Me volví como fantasma, pero tenía un santuario y ese era la música.

Había una pequeña voz dentro de mí que decía 'despierta, chico, y escúchate a ti mismo'. Pero me tomó mucho tiempo escuchar a la música, llamando a mi verdadero nombre. Incluso después de tomar la decisión de unirme a BTS, había muchos obstáculos. Algunas personas no lo creerán, pero la mayoría de las personas pensaba que no teníamos esperanza y, a veces, sólo quería abandonar. Pero creo que fui muy afortunado por no rendirme, estoy seguro de que yo y nosotros, seguiremos tropezando y cayéndonos así.

BTS se han convertido en artistas que actúan en esos estadios enormes y venden millones de álbumes ahora, pero sigo siendo un chico normal de 24 años. Si algo he conseguido, sólo ha sido posible por tener a los demás integrantes de BTS justo a mi lado y gracias al amor y apoyo que el ARMY de todo el mundo nos han dado. Y, quizás, cometí un error ayer, pero mi yo de ayer sigo siendo yo. Hoy, soy lo que soy con todos mis defectos y mis errores. Mañana, quizás soy un poco más sabio, y también seguiré siendo yo. Estos defectos y errores son lo que soy, componiendo las estrellas más brillantes en la constelación de mi vida.

He llegado a amarme a mí mismo por quien soy, por quien fui, y por quien espero convertirme.

BTS fue felicitado por los líderes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

Me gustaría decir una última cosa, después de lanzar nuestros álbumes 'Love Yourself' y lanzar la campaña 'Love Myself', empezamos a oír extraordinarias historias de nuestros fans de todo el mundo, cómo nuestro mensaje les ayudó a superar las dificultades en la vida y empezar a amarse a ellos mismos. Esas historias constantemente nos recuerdan nuestra responsabilidad, así que demos todos un paso más. Hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, así que ahora, ahora te pido que hables por ti mismo.

Me gustaría preguntarles a todos, ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué te emociona y hace latir tu corazón? Cuéntame tu historia, quiero escuchar tu voz y quiero escuchar tu convicción.

No importa quién seas, de dónde eres, tu color de piel, tu identidad de género, habla por ti mismo. Encuentra tu nombre y encuentra tu voz hablando tú mismo. Soy Kim Namjoon, también RM de BTS, soy un Idol y soy un artista de un pequeño pueblo de Corea, como la mayoría de las personas he cometido muchos y varios errores en mi vida.

Tengo muchas fallas y muchos miedos más, pero me abrazaré lo más que pueda y estoy empezando a amarme poco a poco. ¿Cuál es tu nombre? Habla por ti mismo.

