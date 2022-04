¿Cuál fue la petición que Debanhi hizo a Samadhi Zendejas semanas antes de desaparecer?

México.- La desaparición de Debanhi Escobar, su búsqueda y su hallazgo han causado gran conmoción en México, por lo que varios famosos alzaron la voz para exigir justicia y un esclarecimiento para su caso, entre estos estuvo la actriz Samadhi Zendejas, que dejó atónitos a todos al pronunciarse sobre el tema y revelar la petición que le hizo la joven.

Entre lágrimas, Samadhi reveló que la joven de 18 años le había hecho una petición a tan sólo días de su desaparición, mostrando una captura de pantalla con el mensaje que le había enviado, dejando a todos muy sorprendidos.

"Voy de regreso a casa después de un día largo de trabajo", comenzó la actriz. "Niñas, a ustedes no les puedo mentir, hoy tengo un vacío en la panza y traigo el corazón apachurrado. Me levanté con una noticia de una seguidora mía que me ha tenido todo el día mal, con mi corazón apachurrado, con ganas de vomitar, con muchísima impotencia... Llegué a casa, le prendí una velita y una oración; no saben la semana pasada lo que pedí porque estuviera bien", contó.

Fue entonces cuando Samadhi Zendejas sorprendió a todos al revelar una captura de pantalla con un mensaje de Debanhi Escobar, el cual le había enviado hace algunos meses, y en el que le pedía que abriera su canal de YouTube, demostrando así ser una fiel seguidora.

"Quería que abriera mi canal de YouTube. Ese fue tu último mensaje para mí", destapó. De la misma manera, le hizo una promesa: "Alzaré la voz por ti y por todas. Ustedes son lo más importante para mí. Las amo", contó.

Samadhi Zendejas triste por el caso de Debanhi

Finalmente, la estrella de 27 años de edad exhortó a sus seguidoras a tener más precaución debido a la situación en México y sugirió dejar de lado las envidias, rencores y juicios que hay entre mujeres.

"Lo único que quiero pedirles es que, si eres mujer, cuidémonos entre nosotros, no nos dejemos solas en momentos vulnerables, en momentos que sabemos que corremos riesgo... dejemos de criticarnos y comencemos a admirarnos, dejemos de juzgarnos y empecemos a empoderarnos, mientras más voz tengamos en este país va a estar más difícil que nos hagan daño", sentenció.

Leer más: ¿Qué le pasó? Alejandra Guzmán sorprende a todos al mostrarse completamente calva