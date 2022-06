Cuál fue la primera película que lanzó a la fama a Brad Pitt

México. Brad Pitt, de 57 años de edad, es un actor que es conocido mundialmente gracias a su trabajo de años en la pantalla grande donde ha logrado protagonizar muchas películas que lo han proyectado internacionalmente.

William Bradley Pitt es el nombre completo del famoso actor de Holywood, quien es originario de Shawnee, Oklahoma, USA, (18 de diciembre de 1963), y en los inicios de su carrera artística se dio a conocer como modelo, según información en su biografía.

Según información en su biografía, Brad comenzó su carrera como actor en varios programas de televisión, entre ellos la serie Dallas, en 1987, realizando de esta manera lo que sería una de sus primeras actuaciones con las que comenzó a llamar la atención como actor, a lo que siguió su interpretación del cowboy autoestopista que seduce al personaje de Geena Davis en la película Thelma & Louise (1991).

La serie Dallas y la película Thelma & Louise serían entonces los primeros proyectos en que Brad Pitt exhibió su talento, cuando tenía 24 y 28 años de edad respectivamente, y pudo acaparar la atención del público y de los productores, puesto que además siempre se caracterizó por su galanura.

Brad Pitt. Instagram

En los años noventa Brad Pitt pudo catapultar su carrera como actor al participar en otras películas como A River Runs Through It, Entrevista con el vampiro y Leyendas de pasión.

Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen, Troya, Sr. y Sra. Smith, El curioso caso de Benjamin Button y Moneyball son otras de las grandes super producciones que ha protagonizado Pitt, además en 2020 obtuvo el premio al mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood.

Al día de hoy, Brad se ha hecho acreedor a muchos reconocimientos, entre ellos el haber sido nominado cuatro veces a los Premios Óscar, como productor en 2013 y como mejor actor de reparto en 20202 y dos Premios Globo de Oro, como mejor actor de reparto en 1995 y 2020.

Brad Pitt, exesposo de la también actriz Angelina Jolie, es actuamente uno de los actores con más prestigio, nombre y trayectoria del mundo cuyas películas son garantía de éxito.