¿Cuál fue la relación entre Don Antonio Aguilar y Ronald Reagan, Presidente de Estados Unidos?

Don Antonio Aguilar fue conocido como "El Charro de México", uno de los grandes intérpretes de la música ranchera y además, un ícono de la época de oro del cine mexicano. Por su parte Ronald Reagan fue el 40º Presidente de los Estados Unidos durante la década de los 80's. Hay algo en común entre ellos: una amistad que surgió cuando trabajaron en Hollywood.

Varios años antes de Ronald Reagan fuera electo Gobernador de California y posteriormente el Presidente de Estados Unidos número 40, fue un actor de Hollywood. Si bien fue muchas veces eclipsado por actores más famosos, las películas en las que participó recibieron muchas críticas favorables.

José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nombre completo de quien fuera esposo de la cantante y actriz Flor Silvestre, no solo demostró su fascinante talento artístico en la época de oro del cine mexicano, sino también en Hollywood. Trabajó en 1969 con el actor estadounidense John Wayne en el film "Los indestructibles" ("The undefeated"). Fue en este tiempo cuando conoció al entonces actor Ronald Reagan; aunque no trabajaron juntos en alguna película, forjaron una muy buena amistad.

Pepe Aguilar habló en su vlog en YouTube sobre la amistad entre Don Antonio Aguilar y el Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, asimismo mostró imágenes cuando la Familia Aguilar lo visitó en la Casa Blanca (la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente), ubicada en Washington, DC.

En su visita a la Casa Blanca, la hermosa Flor Silvestre de la música mexicana le dijo al Presidente Ronald Reagan, lo cual fue traducido por su esposo Antonio Aguilar: "yo le quiero decir que estoy muy emocionada por conocerlo, por lo que significa conocer al Presidente del país más poderoso del mundo, lo he admirado siempre como actor, estoy muy emocionada".

Asimismo Pepe Aguilar muestra un video de su padre Don Antonio Aguilar, agradeciéndole al Presidente Ronald Reagan por la invitación y expresa estas palabras sobre la relación entre México y Estados Unidos:

"Es tiempo de olvidar lo que dicen que México es malo, lo de las pandillas y eso, tenemos millones y millones de representantes que han venido a vivir y trabajar a Estados Unidos que han hecho una vida social y económica, una mejor forma de vivir, así que cuando van son uno con Estados Unidos".

"El Charro de México" mencionó que había ido constantemente los últimos 15 años a Estados Unidos "y sin importar lo que haga siempre recordaré su amabilidad, su país, su hospitalidad y sus momentos maravillosos".

