¿Cuál fue la última voluntad de Isabel Martínez "La Tarabilla"? ¿Por qué vivía en La Casa del Actor?

Isabel Martínez "La Tarabilla", murió a primeras horas del sábado 7 de agosto de 2021 en la Casa del Actor a sus 74 años de edad. De acuerdo con un comunicado del Patronato de la Casa del Actor (IAP) Mario Moreno, la querida actriz mexicana falleció tras sufrir un infarto al miocardio. En el programa radiofónico "Fórmula Espectacular", se dio a conocer su última voluntad.

"La Tarabilla" pidió no tener un funeral y que su cuerpo fuera cremado; su hermana la también actriz de televisión y teatro Patricia Martínez cumplió su última voluntad. Luego de despedirse de su hermana en una agencia funeraria en la Ciudad de México, se llevó a cabo la incineración.

La urna con las cenizas de Isabel Martínez "La Tarabilla", serán depositadas en el mismo lugar donde descansan sus papás, tal y como la actriz lo pidió.

Isabel Martínez por más de 30 años fue pareja sentimental del comediante Pompín Iglesias (murió en el 2007); no se casaron y no tuvieron hijos. Desde hace unos meses "La Tarabilla" tomó la decisión de irse a vivir a La Casa del Actor, ya que necesitaba atención médica las 24 horas del día

"Sus últimos días vivió rodeada del cariño y la compañía de sus compañeros huéspedes y cuidadores de la Casa del Actor; nuestro pésame a su familia, amigos y admiradores", se lee en el comunicado del Patronato de la Casa del Actor (IAP) Mario Moreno.

¿Qué es la Casa del Actor? En un inmueble que da amparo y cobijo a los actores de la tercera edad sin recursos. Fue fundada el 20 de febrero de 1944 por el gran comediante mexicano Mario Moreno "Cantinflas", quien al momento de colocar la placa dijo lo que todo artista encontraría en esta casa, ubicada en la Ciudad de México: "ya no morirá de soledad, pobre, enfermo y olvidado; porque ya tiene un hogar y una familia que somos todos nosotros".

La Casa del Actor Mario Moreno tiene la misión de brindar atención a los requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido y vivienda, así como asistencia médica a adultos mayores de escasos recursos, que hayan sido actores ya sean de teatro, cine, radio, cabarets, circo, variedades, televisión, etc.

En una de sus últimas entrevistas, Isabel Martínez "La Tarabilla" comentó: "cuando no tienes nada qué hacer, te angustias, acabo de terminar un guion de cine que no he podido vender, la verdad es que cuando no tengo trabajo, es cuando me siento mal".

