¿Cuál odio? Yalitza Aparicio y Superholly anuncian colaboración

Ciudad de México.- La youtuber Superholly y la actriz Yalitza Aparicio anunciaron que iban a hacer una colaboración en YouTube, luego de reunirse en un café de la Ciudad de México, según información que ambas publicaron en sus historias de Instagram.

Tanto la protagonista de Roma, como la famosa youtuber, pidieron a sus seguidores que plantearan las preguntas, las cuales serán respondidas por ellas próximamente. Esto ocurrió después del revuelo que ambas causaron por las supuestas críticas hechas por Superholly a Aparicio por su pronunciación en inglés.

Superholly publicó un su canal de YouTube, que cuenta con más de 4.44 millones de seguidores, una reacción en vivo sobre la pronunciación de la Yalitza Aparicio en Inglés, mismo que fue descrito en un artículo como “perfecto”. Esto provocó una oleada de críticas contra la Youtuber, quien se vio obligada a hacer un segundo video para explicar que no tiene nada en contra de la actriz y solo transgiversaron sus palabras en algunos medios de comunicación.

Sin embargo, todo malentendido entre estas famosas parece que quedó atrás y muestra de ello fue el anuncio que ambas hicieron en sus redes sociales sobre su próxima colaboración.

Es un momento histórico en mi vida, y les quiero compartir que en estos momentos estoy con la preciosa Yalitza. Tenemos mucho de qué platicar", externó Superholly en stories de Instagram.

Por su parte, Yaliza confirmó en sus redes sociales su reunión con la youtuber y se mostró entusiasmada.

"¡Hola a todos! Adivinen con quién estoy... ¡Superholly! Y como es un momento histórico, también los queremos incluir en esta plática que vamos a tener", dijo la protagonista de Roma.

¿Qué dijo Superholly sobre Yalitza que enardeció a los fans?

Cuando la youtuber analizó la partición de la actriz en el cortometraje Hulu, Hijas de Brujas, mencionó que se notaba que era una mexicana tratando de hablar inglés.

Definitivamente, aquí suena como alguien que está leyendo en inglés pronunciando en español, ¡ojo! No le quito el mérito, pero creo que mis expectativas estaban en otro lado", dijo la influencer.

Pese a que en el mismo material, Superholly, alabó el talento de Yalitza Aparicio, esto no fue tomado en cuenta por los hater que le escribieron sin ver el video completo.

Yalitza, por su parte, reconoció el arduo trabajo que le ha costado mejorar en inglés y admitió que con los videos de Superholly ha logrado tener avances.

Es muy complicado porque cuando tú no eres muy sociable, no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o piensas. La verdad sí es muy complicada y todavía que te pongan cámara, público y todo lo que había en ese momento, sí te pone más nerviosa... Me pongo a ver estos videos y no sé cómo le hice", dijo la aclamada actriz mexicana.