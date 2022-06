La banda de rock británico The Beatles, integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, fue pionera en las formas de grabación, composición y presentación artística, revolucionando la industria musical durante la década de los 60's. Por mucho, es considerada una de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos.

Durante los años de gloria que tuvo el llamado "cuarteto de Liverpool", ofrecieron a sus millones de fans temas innovadoras, en los géneros rock, pop, beat y psicodelia. Sus canciones más famosas son "Let it be", "Hey Jude", "Here comes the sun", "Yesterday", "Help", "Yellow Submarine", "Love me do", "Come together" y muchas más.

Al recordar algunos de los grandes éxitos de la banda, cabe resaltar cuáles fueron las primeras canciones de The Beatles.

Antes de ser el aclamado "cuarteto de Liverpool", en la segunda mitad de la década de los 50's, Paul McCartney formó la banda The Quarry Men, influenciado por el estallido mundial del rock and roll y el skiffle.

Posteriormente, a la banda se unió John Lennon, a quien Paul conoció en una fiesta donde tocaba The Quarry Men. En esta agrupación también estaban Eric Griffiths, Pete Shotton, Len Garry, Colin Hanton y Rod Davis. Unos meses después, George Harrison se les unió. Unos años después, Ringo Starr sería invitado a la banda.

En la década de los 60's, cambiaron el nombre de la agrupación por The Beatles, ya que The Quarry Men fue considerado un nombre precario.

En 1962, luego de ser rechazados por los principales sellos discográficos británicos, Brian Epstein, quien se convirtió en su representante tras escucharlos en el Cavern Club, en Liverpool, Inglaterra, logró que el productor George Martin del sello Parlophone, una pequeña subsidiaria de EMI Records, hiciera una prueba a la banda.

Ante esto, The Beatles tuvo su primera sesión de grabación en Londres, Inglaterra, bajo la dirección de George Martin, quien es considerado "el quinto Beatle". La banda grabó cuatro canciones:

"Bésame mucho"

"Love me do"

"P.S. I love you"

"Ask me why" (los últimos tres temas fueron compuestos por Paul McCartney y John Lennon).

El 5 de octubre de 1962, cuatro meses después de aquella sesión de grabación, fue lanzada "Love me do" como el primer sencillo de The Beatles, incluida después en el álbum "Please please me". Asimismo, "P.S. I love you" fue lanzada como un B-Side.

Con respecto a "Bésame mucho", muchos años después fue incluida en "Anthology 1", un álbum recopilatorio de The Beatles, publicado a mediados de los 90's. El primer volumen de tres álbumes, incluye rarezas y tomas alternativas de canciones grabadas entre 1958 y 1964, incluyendo grabaciones caseras registradas durante la existencia de The Quarry Men.