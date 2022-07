¿Cuáles han sido los mejores papeles del actor Tim Allen, además de Buzz Lightyear en "Toy Story"?

Uno de los más grandes éxitos en la extensa trayectoria del actor estadounidense Tim Allen, es haber dado su voz para el personaje de Buzz Lightyear, en la serie de películas animadas "Toy Story", producida por Pixar Animation Studios y publicada por Walt Disney Pictures.

Recientemente, se estrenó en las salas de cines "Lightyear", un spin-off de "Toy Story", una aventura de acción y ciencia ficción que cuenta la historia de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. Para sorpresa de muchos de fans de la franquicia, Tim Allen no dio su voz para esta película producida por Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures.

Para este spin-off, el actor estadounidense Chris Evans (el "Capitán América" en el Universo Cinematográfico de Marvel), dio su voz para Buzz Lightyear, lo que causó mucha controversia.

Pero además de Buzz Lightyear en "Toy Story", ¿cuáles han sido otros de los mejores papeles de Tim Allen?

En la década de los 90's saltó al estrellato, al protagonizar la telecomedia "Home Improvement" (en Latinoamérica "Mejorando la casa"). Durante aquella gloriosa década, interpretó el personaje de Tim "herramientas" Taylor a lo largo de 203 capítulos. Y precisamente por este grandioso proyecto, ganó el Globo de Oro en la categoría "Mejor actor de serie de TV - Comedia o musical".

También tuvo exitosas actuaciones en "Una Navidad de locos", "Jungle 2 jungle" y "Wild Hogs", donde compartió créditos con John Travolta, Martin Lawrence, entre otros. Otros de sus mejores papeles ha sido en los largometrajes "The Santa Clause" y "Héroes fuera de órbita", así como en la serie "Uno para todas".

Por otra parte, en una entrevista para IndieWire, el también cómico y escritor Tim Allen, de 69 años de edad y originario de Denver, Colorado, Estados Unidos, habló sobre el por qué no formó parte de "Lightyear".

"La respuesta corta es que me he abstenido (hacer un comentario al respecto), porque no tiene nada que ver con mi personaje. Es un equipo nuevo que no tiene nada que ver con las primeras películas, es una historia maravillosa, pero no tiene conexión con el juguete, sencillamente, no tiene ninguna relación con Buzz".