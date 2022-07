¿Cuáles son las mejores películas que ha hecho la actriz cubano-española Ana de Armas?

La actriz originaria de Santa Cruz Del Norte, Cuba, volvió a trabajar con el reconocido actor británico Daniel Craig (quien interpreta al legendario espía James Bond), en la película "No time to die" ("Sin tiempo para morir"), la vigesimoquinta película de la saga de James Bond, producida por Eon Productions.

En esta película, el director Andrew Dominik explora la complicada vida de Marilyn Monroe, la leyenda de Hollywood. Además de Ana de Armas (ex pareja sentimental del actor Ben Affleck, hoy esposo de la cantante Jennifer López), "Blonde" tiene en su elenco a Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel y Julianne Nicholson.

