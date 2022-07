Cuáles son las mejores películas y series de Andrew Garfield

Andrew Russell Garfield es un actor y productor angloamericano, mayormente conocido por interpretar a Peter Parker en las películas de Marvel Comics de The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro y Spider-Man: No Way Home.

Andrew Garfield hizo su debut cinematográfico en 2007, con el drama dirigido, producido y co-protagonizado por Robert Redford Leones por corderos. Un año después protagonizó Boy A y por su interpretación ganó un Premio BAFTA.

Ese año también tuvo un papel secundario en Nunca me abandones, por el cual fue candidato nuevamente al BAFTA y al Premio Saturn. Sin duda es un gran actor, pero cuáles son las mejores películas o series de Andrew Garfield, a continuación te las presentamos.

Películas:

Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge):

Interpreta a Desmond Doss durante la Segunda Guerra Mundial, un joven contrario a la violencia, se alista en el ejército de los Estados Unidos con el objetivo de servir como médico durante la guerra. Tras enfrentarse a las autoridades militares y a un juicio por su negativa a empuñar un arma, consigue su objetivo y es enviado a servir como médico al frente.

Tick, Tick…Boom!

Es la historia de un aspirante a compositor teatral en la ciudad de Nueva York. Mientras espera su gran oportunidad, Jon a quien da vida Andrew Garfield, escribe una obra titulada Superbia, que espera sea una gran musical. Cuando se acerca a su treinta cumpleaños, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño imposible vale la pena.

La red social (The Social Network)

Cuanta la historia de cómo surgió Facebook, interpreta a Eduardo Saverin, el mejor amigo de Mark Zuckerberg, quien lo ayudó a desarrollar la red social. Harvard, 2003: Mark Zuckerberg trabaja apasionadamente en una revolucionaria idea: trasladar y difundir en la red la experiencia social de una comunidad universitaria.

Silencio (Silence)

Durante la mitad del siglo XVII. Interpreta a Sebastião Rodrigues, quien junto con Francisco Garrpe, dos sacerdotes jesuitas portugueses, se ven obligados a emprender un viaje hasta Japón para encontrar a su mentor, Cristóvão Ferreira.

The Amazing Spider-Man

Da vida a Peter Parker, un muchacho tímido que vive con sus tíos, quienes le han criado desde que era pequeño, intentando rellenar el hueco que dejaron sus padres después de abandonarlo.

Mejores series

Por mandato del cielo (2022)

Es una miniserie basada en un hecho real que sigue a dos hermanos que asesinaron a una mujer y su hija por motivos religiosos. En la historia, Andrew interpreta al detective que investiga lo que hicieron.

Sugar Rush (2005)

Sigue la historia de Kim, una adolescente que se enamora de su mejor amiga, pero ella es heterosexual. En la serie Andrew interpreta a Tom, quien a su vez está enamorado de Kim.