Cuáles son las películas menos conocidas de Adam Sandler

Adam Sandler es mundialmente reconocido por su participación en Un Papá Genial, Son Como Niños y Cómo Si Fuera la Primera Vez, películas que lo llevaron a posicionarse como uno de los mejores y más queridos actores de comedia, pero hay muchas otras películas que son poco conocidas y que vale la pena ver.

La prolífica carrera de Sandler tiene en cuenta 67 películas, y ha participado en 5 series de televisión. A pesar de ser uno de los actores más amados, no ha logrado ganar un Óscar.

The Wedding Singer, titulada en Latinoamérica como La mejor de mis bodas y en España como El chico ideal o El cantante de bodas, es una de esas películas que no aparecen en los radares actuales de quienes buscan ver una película cómica, esta fue la primera película que Adam Sandler protagonizó junto a Drew Barrymore.

Reign Over Me, conocida en Hispanoamérica como La esperanza vive en mí y En algún lugar de la memoria en España, es una de las mejores películas del actor y que pocos conocen. Sandler interpreta a Charlie Fineman, un hombre que perdió a su familia en el atentado del 11 de septiembre en Nueva York.

Otra de las películas que vale la pena buscar y disfrutar en casa es The Meyerowitz Stories en español se tituló Los Meyerowitz: la familia no se elige. Este largometraje se lanzó por la plataforma de NETFLIX en el año 2017, y a pesar de tener buenas críticas no tuvo el impacto esperado.

Men, Women & Children, conocida también como Hombres, mujeres y niños, es una película de comedia y drama, esta fue otra de las películas que se difundió por la plataforma NETFLIX, la trama incluye varias historias de adolescentes y adultos, las cuales se desarrollan en paralelo, los protagonistas son una pareja con historias de infidelidades que no pone atención en el desarrollo de su hijo.

Billy Madison es una película de comedia de 1995 en done Adam Sandler hace el papel que le da el nombre a la película, fue una película que recaudó más de 25 millones de dólares, pero que ya se ha perdido en la memoria del cine, pero que asegura carcajadas.

