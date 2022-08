Cuando Adela Micha confrontó a Martha Figueroa, al asegurar que Carlos Slim le regaló un departamento

Hace unos años, la conductora de televisión Martha Figueroa, publicó en una columna para un diario, que el multimillonario empresario mexicano Carlos Slim, le había regalado a la periodista Adela Micha, un lujoso departamento ubicado por la calle Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que molestó bastante a la ex integrante de Noticieros Televisa.

Recientemente, Adela Micha estuvo en el programa "La Cotorrisa", donde habló sobre aquella ocasión cuando confrontó a Martha Figueroa, por haber inventado ese chisme donde fue involucrado su amigo Carlos Slim.

"Trabajamos para la misma empresa, yo tenía radio en Imagen y ella en un programa en televisión, también escribía una columna en el periódico, yo evidentemente ni veo, ni leo, ni escucho a Martha Figueroa", manifestó la conductora de "La Saga", su programa en YouTube.

Al enterarse de lo que había publicado la también periodista de espectáculos, fue a buscarla y con el periódico en la mano, le reclamó. "Pasé a encabronarme con Martha Figueroa, porque somos compañeras, tan fácil que hubiera sido para ella preguntarme, si me lo hubiera regalado lo hubiera dicho, pero no fue el caso, eso fue una mamada".

De acuerdo con Adela Micha, de 59 años de edad y originaria de la Ciudad de México, esa información del supuesto departamento que le regaló Carlos Slim, Martha la obtuvo de un ex novio, con quien había terminado poco antes de que se publicara el rumor.

Contó que, en cierta ocasión, organizó una cena en el departamento en Donceles, para que Carlos Slim conociera al escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis. A dicha reunión también asistió su ex novio antes mencionado, a quien se le pasaron las copas y puso en ridículo a Adela Micha. "Yo pendejamente invité a mi ex novio, que pendejamente se le pasaron las copas, todo mal".

A raíz de ese bochornoso momento, Adela terminó su relación amorosa con esta persona y al poco tiempo, él y Martha Figueroa se hicieron muy buenos amigos.

"Ese día tronamos y casualmente se hicieron muy amigos estos dos, entonces yo dije: '¿de quién vino la información?' (del supuesto departamento regalo), de este cabrón, pero a mí Carlos Slim nunca me regaló nada, ella había escrito que Carlos Slim me había regalado un departamento en Donceles, era muy buen amigo mío, yo lo sigo considerando un gran amigo, aunque no lo veo hace mucho".

Te recomendamos leer:

A manera de broma, Adela Micha externó que el empresario, el duodécimo hombre más rico del mundo, nunca le ha regalado nada, ni siquiera un pompón de Sanborns, propiedad de Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de México y de América Latina, fundado por Carlos Slim.