Cuando Agustín Lara trató de ridiculizar a María Félix y ella, lo puso en su lugar con una carcajada

María Félix, una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, conquistó el corazón de muchos hombres y a lo largo de su vida tuvo cuatro matrimonios y varios tórridos romances. Uno de sus esposos fue el compositor y cantante de boleros Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, mejor conocido como Agustín Lara, quien fue apodado como "El flaco de oro" y "El músico poeta".

La historia de amor entre María Félix y Agustín Lara, poco a poco se fue convirtiendo en una tormentosa relación. Al final los celos enfermizos del compositor mexicano los llevaron al inevitable divorcio. Unos años después de su separación, volvieron a estar juntos en el escenario.

En el canal de YouTube "María Félix Vlogs", narran una pelea que tuvieron "La Doña" y "El músico poeta" en el legendario Million Dollar Theater en Los Ángeles, California (Estados Unidos). De acuerdo al relato, en este emblemático recinto Agustín Lara tuvo una serie de presentaciones acompañado de su ex esposa.

Frank Fouce, propietario del Million Dollar Theater, le pidió a María Félix presentarse junto a Agustín Lara. Al principio ella se negó. "Ándale ve, no seas cerca, 'El músico poeta' necesita dinero, todavía está pagando el collar de rubíes que te regaló, ¿por qué no vas?", le dijo esta persona. Finalmente "La Doña" aceptó.

Conforme se llevaban a cabo estas presentaciones, Agustín Lara tuvo celos y problemas de ego, pues el público le aplaudía más a María Félix. En uno de los shows, el compositor trató de dejarla en ridículo ante la concurrencia; el teatro estaba lleno. "La Doña" estaba cantando de lo más normal, cuando de un momento a otro, "El flaco de oro" le cambió la tonada con el piano. María se descontroló en ese momento, pero siguió cantando sin caer en el juego de su ex marido.

Al terminar el concierto, María Félix envió a su representante al camerino de Agustín Lara, para "que lo pusiera como camote".

"Maestro por favor, usted sabe que María no es cantante, no es justo que le cambie la tonada en frente del público", le dijo la representante de "La Doña" a Agustín Lara, quien le respondió: "ah, no es cantante, entonces porque canta mis canciones".

María Félix le advirtió que a la próxima no se quedaría de brazos cruzados...y así fue. En otra presentación Agustín Lara ya no le cambió la melodía, pero estuvo tocando el piano en otro ritmo, "acariciando las teclas muy despacito y yo no sabía cómo emparejarme con él, entonces, ya no me aguanté el coraje y a la hora que le tocó cantar su 'acuérdate de Acapulco', yo me reí en su cara, como diciendo 'ni me acuerdo de Acapulco, ni me acuerdo de nada'".

Esta escena fue presenciada por Alex Berger, el esposo de María Félix en ese momento. "Alex tenía un gran sentido del humor y se divirtió de lo lindo con el desgarriate aquel, pero yo estaba hecha un manojo de nervios, fumé tanto que acabé con los pulmones deshechos y al final de la gira me quite el cigarro, lo dejé de un día para otro, a puro valor mexicano".

