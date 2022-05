Cuando Andrés García trató de conquistar a la hermosa Joana Benedek; ella prefirió a su hijo Leonardo

El actor dominicano Andrés García es considerado uno de los más emblemáticos galanes del cine mexicano. Además de tener una gran trayectoria también en la televisión y teatro, en sus años de gloria fue todo un Don Juan; en varias ocasiones ha presumido que tuvo a muchísimas mujeres, sin embargo, hubo quienes llegaron a rechazarlo, pese a sus intentos de conquista. Una de ellas fue la hermosa actriz rumana Joana Benedek.

Actualmente, a sus 80 años de edad, Andrés García vive en una casa a orillas de la playa en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, México, retirado de la actuación y con varios problemas de salud. Hace un tiempo, el histrión abrió un canal en YouTube, donde comparte anécdotas de su trayectoria artística, historias de los amores que tuvo y más.

En uno de los videos que compartió, contó sobre aquella ocasión cuando trató de conquistar a Joana Benedek, pero la preciosa y talentosa actriz prefirió a su hijo Leonardo García (fruto de su primer matrimonio con Sandra Vale).

Hace varios años, cuando Andrés García conoció a Joana Benedek, quedó maravillado al verla y ante tanta belleza, pensó que era una mujer de otro planeta.

"Cuando yo vi a Joana Benedek en persona no lo podía creer, yo creía que era una marciana, dije: 'esta mujer tan hermosa, ¿de dónde es?', porque de verdad que es una belleza perfecta, era impresionante, además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla, porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza".

Joana Benedek conquistó a Andrés García y a su hijo Leonardo. Foto: Agencia México

En su intento de conquistarla, el protagonista de la película "Pedro Navajas", la invitó a comer; a esta reunión también convocó a su hijo Leonardo García, quien heredó la galanura de su progenitor. Para sorpresa de Andrés, a Joana Benedek le gustó más su hijo.

Obviamente, pues yo quise con ella, ya sabes cómo es la jugada, pero, ¿qué creen?, no se me hizo. La invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿qué crees?, le gustó más Leonardo.

Como todo un caballero, Andrés aceptó que Leonardo García le ganó el corazón de la actriz originaria de Bucarest, Rumanía. Asimismo, contó no haberse enojado con su vástago, pues comprendió que hubo atracción entre ellos, según piensa, porque ambos eran jóvenes.

"O sería porque estaba más joven, ¿verdad?, pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo, bueno, pues ni modo, bien ganada, espero que me caiga otra marciana tipo Joana Benedek".