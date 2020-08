Cuando Antonio Aguilar "explotó" de celos por la hermosa Flor Silvestre

Antonio Aguilar y Flor Silvestre son considerados por muchos como un gran ejemplo de que el amor verdadero existe, asimismo se refieren a ellos como la pareja ideal. "52 años duramos juntos, le doy gracias a Dios de que me mandó un hombre especialmente para mí, considerado, bueno, lindo, conmigo era maravilloso, por eso yo me dediqué enteramente a él, en el espectáculo andábamos para un lado y para el otro, juntos, felices, llevando nuestras canciones mexicanas", comentó la actriz y cantante Guillermina Jiménez Chabolla hace unos años en una entrevista con Juan García Lazalde.

En sus años dorados Guillermina Jiménez Chabolla tenía una belleza que conquistaba a cualquier hombre que la veía pasar y esto, lo comprobó el cantante Antonio Aguilar cuando entre ellos solo había una amistad. En el documental "Mi destino fue quererte", Flor Silvestre relató una escena de celos que hizo Antonio Aguilar, al ver que otro hombre la andaba cortejando.

Cuando se llevó a cabo dicha escena de celos del cantante Antonio Aguilar, en ese momento Flor Silvestre y él ya no sentían el uno por el otro un simple afecto de amistad. En sus corazones ya había amor, el cual fue naciendo mientras trabajaban en varias películas.

Flor Silvestre contó que en una ocasión estaba cenando con Antonio Aguilar, en una de las casas donde se quedaban (cada quien en su cuarto) al filmar una película, cuando de pronto, llegó un hombre que tenía ya un tiempo detrás de ella.

Ante esto, Flor Silvestre no lo dudó ni un segundo, también se levantó de la mesa y fue a buscar a su amado Antonio Aguilar.

En su relato sobre la escena de celos de Antonio Aguilar, la cantante Flor Silvestre bromeó sobre si debía seguir con su relato. Guillermina Jiménez Chabolla contó que tras ir a buscar al también actor, él ya la estaba esperando. De una u otra manera, los celos que mostró en aquella cena, fue una señal para Flor Silvestre del amor que Antonio sentía por ella.

Fue precioso, fue hermoso, fue divino, esos brazotes que me abrazaron, porque, me estaba esperando, yo corriendo llegué, me fui corriendo, estaba lejecitos el cuarto.