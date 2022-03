Cuando Belinda pidió dinero prestado para pagar un estacionamiento

En estos momentos Belinda sigue siendo una de las personalidades más comentadas en el mundo del espectáculo, esto después de que su relación con el cantante Christian Nodal, quien le habría propuesto matrimonio, terminó, por lo que muchos usuarios han estado buscando más información sobre la cantante pop, pues sigue dando de que hablar.

Ahora salió a la luz la vez que un locutor de Estados Unidos llamado Ángel Hernández que tuvo que ir por ella al aeropuerto para llevarla a un evento le tuvo que prestar a la cantante nacida en la Ciudad de México un dólar para pagar el estacionamiento, pues Belinda se había gastado todo en ropa de marca, por lo que no le quedó nada.

"Cuando a mí me toca ir por ella resulta que ella pues cuando tienes no sé problemas económicos o lo que tú quieras generalmente no gastas mucho dinero pues ella se fue de shoping a ese lugar que se llama Fashion Valley ahi en San Diego, California y mientras yo la esperaba en el carro (...) en ese camino nos detuvimos a comprar algo y se necesitaba un estacionamiento y me pidió prestado un dólar porque no acompletaban algo para lo que iban a comprar entonces fue bien chistoso porque no esperas que aguien así te pida un dólar", dijo el también tiktoker.

Por si fuera poco los encargados del evento al que acudiría Belinda no quisieron ir por ella al aeropuerto porque según era muy caro, por lo que el tiktoker tuvo que ir por ella y como era de esperarse hasta se tomó la foto del recuerdo con ella.

Belinda regresa al trabajo

Cuando Belinda comenzó a salir con Christian Nodal se olvidó por un momento del trabajo, por lo que ahora que rompió se le ha visto muy activa dándole publicidad a sus proyectos en redes sociales como la serie que grabó en España llamada Bienvenidos a Edén, además del nuevo sencillo llamado "Mentiras" el cual sus fans aseguran se trata de una indirecta para su ahora ex.

Hay que mencionar que la intérprete de Luz Sin Gravedad no se ha presentado ante los medios para hablar lo que muchos consideran la ruptura del año.

