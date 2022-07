Cuando Carla Estrada casi termina en prisión, al grabar la icónica escena de Cynthia Klitbo rapándose

El personaje de Tamara de la Colina, en el melodrama "El privilegio de amar", consagró a Cynthia Klitbo, como una de las mejores villanas de las telenovelas mexicanas. Con la icónica escena rapándose, cuando su personaje pierde la cordura, demostró ser una actriz en toda la extensión de la palabra. Esta historia estuvo bajo la producción de Carla Estrada, protagonizada por Adela Noriega, René Strickler, Helena Rojo y Andrés García.

En una entrevista con la actriz y conductora de televisión Cynthia Urías, originaria de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, Carla Estrada reveló que por grabar esta escena de Cynthia Klitbo, por poco termina en la cárcel. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Carla Estrada, quien por muchos años ha producido diversas telenovelas y programas de comedia en Televisa, contó que la escena de Tamara de la Colina rapándose, fue filmada en el Ponte Bello, en Florencia, Italia, y no tenían permiso de grabación. "No, no, no, ¡cállate! Casi a la cárcel fuimos a dar", expresó durante su charla con Cynthia Urías.

Esa escena la estábamos grabando en Europa y el Ponte Bello, que está en Florencia y es un lugar muy transitado y lleno de joyerías, entonces hay muchas patrullas, la verdad es que yo iba sin permiso de grabación, no se lo digan a nadie por favor.

Carla Estrada y su equipo, habían estado checando de qué hora a qué hora, la policía pasaba por este lugar, "y pues entonces dijimos: 'es ahorita, órale, como va'".

Al grabarse la escena de Cynthia Klitbo, fue inevitable que las personas que pasaban por el sitio, se aglomeraran.

"Imagínate la gente que iba caminando, nosotros solo con una cámara, no llamábamos tanto la atención y ello no sabían que estábamos filmando, comienza a cortarse el cabello y toda la gente se impresionó y afortunadamente como se juntó la gente y demás, pasó la patrulla y ni cuenta se dio de lo que estábamos haciendo".

Por su parte, Cynthia Klitbo compartió anteriormente, no haber recibido un pago extra por haberse rapado. Carla Estrada le regaló un brillantito como un detalle, "no como un pago, fue de corazón".

Te recomendamos leer:

Asimismo, mencionó que el personaje de Tamara de la Colina le cambió la vida, abriéndole las puertas de un gran mercado.

"Ese día recuerdo (la grabación de la escena antes mencionada), la cámara estaba oculta y cuando la gente me veía, me rodeaban, pensaban que era un perfomance y se preguntaban qué haría, después vieron que estaba llorando, entonces tenía que raparme y abriéndome porque me rodeaban y ya no había de dónde sacar más pelo, entonces tenía que quedar a fuerza".