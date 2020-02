Cuando Chabelo alertaba a la niñez en la "Campaña mucho ojo"

Ante el lamentable asesinado de la pequeña Fátima, quien solo tenía 7 años de edad, en redes sociales se han viralizado aquellos comerciales de la "Campaña mucho ojo" a cargo de Televisa, donde varias conocidas personalidades de dicha empresa de televisión, hacían un llamado de alerta a toda la niñez en nuestro país.

En uno de estos videos de la "Campaña mucho ojo", una señora con malas intenciones se acerca a una niña con el pretexto de tener unos perritos que le gustaría enseñarle, "vamos, nadie se va a dar cuenta". Posteriormente aparece "Chabelo" comentando: "¡mucho ojo!, que no te engañen, lo que no se puede contar y se tiene que hacer a escondidas, no puede ser bueno, es vergonzoso".

Asimismo Xavier López "Chabelo" (el amigo de todos los niños") exclama: "es un secreto feo que te causará daño y te hará sentir muy mal".

¡Dile no a esa persona! sea quien sea y aléjate de inmediato y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.

"A mí no me gusta hacer nada a escondidas, así que ya deje de molestarme", le dice la niña del comercial a la señora, a lo que Chabelo celebra, "¡así se hace, tú vales mucho y mereces respeto, cuídate a ti mismo y ojo cuate, mucho ojo.

En la "Campaña mucho ojo" también participaron Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito"), María Antonieta de las Nieves ("La Chilindrina"), Rubén Aguirre ("El Profesor Jirafales"), Luis Miguel y muchos más.