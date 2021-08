Cuando El Flaco Ibáñez habló de Sara García y hasta de su supuesta novia llamada Rosario

Los rumores siempre han rodeado a los artistas desde hace años, unos más fuertes que otros es por eso que ni los artistas de la Época de Oro se salva, tal es el caso de Sara García de quien se dijo que era lesbiana y hasta tenía pareja.

Fue Manuel El Flaco Ibáñez quien dijo en una entrevista hace varios años que Sara García supuestamente era gay y aunque a muchos les molestó dicha declaración el histrión hasta dijo quien era la pareja de la famosa.

Sí dije que Sara García era gay no, entonces algunas personas siendo la abuelita del cine mexicano, pues no se lo imaginaban, pero dijo ahora en este momento solo los homofóbicos se molestan, señaló el actor de telenovelas.

Pero eso no fue todo lo que dijo Manuel El Flaco Ibáñez, ya que reveló el nombre de la supuesta pareja de Sara García, quien se llamaba Rosario y hasta la primera actriz bromeaba con su romance.

Ella la pasó de maravilla y más tenía su novia pues, su esposa se llamaba Rosario y de repente decía 'ya me voy porque me voy a echar un rosario decía', además no le interesaba, era una señora que estaba adelantada a su época dijo el actor.

Aunque dicha entrevista fue hace algunos años los internautas no se quedan callados y opinan sobre las declaraciones que hizo el actor sobre Sara García.

"Lo importante de Sara Garcia, fue lo buena Actriz que fue, lo demás es de su privacidad", "Mi mamá siempre fue fanática de Doña Sara Garcia, siempre nos platicaba esa historia hace años de que era Gay", comentan en redes.