Cuando Fernando Colunga le salvó la vida a Aracely Arámbula, durante las grabaciones de la telenovela "Abrázame muy fuerte"

Fernando Colunga y Aracely Arámbula protagonizaron entre julio del 2000 y febrero de 2001, la telenovela "Abrázame muy fuerte", producida por Salvador Mejía y transmitida por Televisa. Durante una de las grabaciones en una hermosa cascada en un lugar de Chiapas, el galán de telenovelas le salvó la vida a su co-protagonista, quien casi cae de esta cascada al saludar al público que estaba abajo.

Hace unos años el actor Fernando Colunga contó lo ocurrido en "El show de Cristina". Nadie les había dicho tanto a los actores como a la producción, que este lugar era extremadamente peligroso. "Nos fuimos a este lugar donde hay una corriente muy fuerte, íbamos muy despacio y yo dije: 'bueno, no va a suceder nada' y en un momento dado, mi querida Aracely se paró a saludar a la gente de abajo y al voltearse le llevó el pie la corriente. Sí, por un momento pensé que sí nos íbamos los dos".

Fernando Colunga continuó su relato: "de pronto doy la vuelta y me alcanzo a agarrar de su brazo, pero me resbalo. Pensé que se iba ella, la verdad, porque la alcancé a agarrar a lo último". El actor mencionó en su relato que la caída "es muy grande y en piedras".

Por su parte, la hermosa actriz Aracely Arámbula compartió su lado de la historia, manifestando que para la escena de la telenovela "Abrázame muy fuerte", Fernando Colunga y ella tuvieron que escalar una gran altura porque muchas personas que se enteraron que estaban en dicho lugar, no dudaron en acudir. Asimismo escalaron porque la producción necesitaba grabar un plano muy amplio.

Nosotros teníamos que irnos a un lugar más apartado donde no se viera la gente, porque iba a ser una toma con un helicóptero entonces realmente estaba muy alto. Yo me paro y pues inconscientemente saludo a toda la gente. De pronto doy la vuelta y me alcanzo a agarrar de su brazo (de Fernando Colunga) pero me resbalé.

Aracely Arámbula dijo en aquel programa de "El show de Cristina", que no sintió miedo en ese momento hasta que miró a los ojos de Fernando Colunga. "Él me jaló del otro brazo y me quedé colgando pero realmente no sentí miedo allí. Yo dije: 'no pasa nada, ahorita me levanto'. Pero cuando le vi los ojos, porque él estaba viendo hacia la cascada, fue cuando me dio pavor y en ese momento dije: 'me voy a morir'".

La actriz le decía con la mirada la galán de telenovelas: "no me sueltes". Aracely Arámbula comentó que "fue un segundo, pero fue eterno, gracias a Dios y a su fuerza que me subió y pues ya me sacó de ahí y no pasó nada, pero ahora sí le decía: 'abrázame muy fuerte', la verdad sí fue un gran susto".

En enero pasado Aracely Arámbula y Fernando Colunga, tuvieron un reencuentro en Cana Dorada Festival (un internacional festival de cine). En aquella ocasión la actriz compartió un par de fotografías junto a su querido amigo en su feed de Instagram: "mi Ara familia bella, miren que lindo encontrarme con mi queridísimo Fer Colunga, les comparto la foto que tanto querían ver, muchos besos adorada Ara familia".