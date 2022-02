Cuando Flor Silvestre fue emborrachada por Antonio Aguilar en su aniversario de bodas

Otra anécdota de Flor Silvestre dejó al público con el ojo cuadrado pues reveló que se intoxicó cuando cumplió 25 años de casada con Antonio Aguilar, pues brindaron con tequila, petición que le hizo su esposo, ya que de verdad querían celebrar, pero las cosas se descontrolaron de acuerdo a la famosa.

Nosotros ya tenemos 41 años de casado, pero cuando cumplimos 25 dijo vamos a tomar tequila, pero mucho entonces me servía así y se le derramaba entonces llegó un momento en que yo me intoxique porque era tal cantidad la que te da, no yo ya se te acabó, hasta que se derramaba el vaso total que esto empezó como a las seis de la tarde a las diez de la noche yo ya estaba enferma, dijo Flor Silvestre.

Y es que este tipo de acciones hacían a esta pareja una de las más queridas del medio del espectáculo, pues se llevaban como unos verdaderos novios, como si se tratara de una cita, es por eso que sus anécdotas siempre sorprenden al mundo del espectáculo.

Otra de las cosas que siempre llamaban la atención de Flor Silvestre con Antonio Aguilar es que siempre se les veía juntos a todas partes tomados de la mano, por lo que hoy en día su público los sigue recordando con mucho cariño y es que son miles las historias que hay de estos famosos.

"Hermosa entrevista me encanto, que Dios los tenga descansando en paz a Don Antonio Aguilar y a Doña Flor Silvestre", "Me encanta esa entrevista el amor de Antonio Aguilar y Flor Silvestre es impresionante ellos si se amaron de verdad nacieron el uno para el otro", escriben las redes.

El buen humor de Flor Silvestre siempre la ha caracterizado en las entrevistas, más cuando estaba junto a Antonio Aguilar, pues dependiendo de como fuera la pregunta la contestaban con humor dejando en claro que las risas siempre estaban presentes entre las dos celebridades.

Cabe mencionar que Flor Silvestre era un a mujer fuerte, pero siempre se mostró afectada por la muerte del padre de sus hijos, ya que era su alma gemela.