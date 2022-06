Cuando Gaby Rivero se hizo pasar por periodista para conocer a Sylvester Stallone: "besa muy bien"

La actriz y cantante mexicana Gaby Rivero contó sobre aquella ocasión cuando pudo conocer al actor estadounidense Sylvester Stallone, protagonista de la saga "Rocky". En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, para su programa "El minuto que cambió mi destino", mencionó que al tener la oportunidad, no dudó en besar a quien consideraba su amor platónico.

Todo ocurrió a principios de la década de los 80's. En ese entonces, Sylvester Stallone ya era toda una celebridad en Hollywood tras protagonizar "Rocky". Gaby Rivero estaba desconsolada porque un novio que tenía, se había a estudiar al extranjero. Pero esa tristeza se le pasó cuando su mamá, la señora María de Lourdes Abaroa, le informó que el actor estaba en la Ciudad de México, por gira promocional para uno de sus proyectos actorales.

Como parte de su gira, tuvo una entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky en Televisa Chapultepec. Por aquella época, Jacobo era profesor de Gaby, "porque me daba clase de noticieros".

Al saber que estaba Sylvester Stallone con Jacobo Zabludovsky, se subió al auto y se dirigió a Televisa para que se lo presentaran. "Pero no me iba a dar tiempo porque era en vivo, entonces empecé a buscar en el periódico y vi que había una carrera en donde él iba a premiar al ganador, yo dije: 'ese lugar no es apto'".

Al no darle el tiempo de llegar a la televisora, se enteró de que el actor daría una conferencia de prensa, por lo que se hizo pasar por periodista para poder conocerlo.

"Le dije a mi hermana Lourdes, porque yo no hablaba bien inglés: 'ven por si puedo hablar con él, que tenga una traductora', entré y cuando lo vi, yo no sé cómo me habrá visto, pero mi corazón se me hizo así. Me vio y me mandó al guardaespaldas para decirme si quería comer con él".

Luego de la conferencia de prensa, Gaby Rivero y Sylvester Stallone coincidieron en un restaurante del hotel donde se hospedaba el actor. Al tener ese encuentro, la recordada "maestra Ximena" de la telenovela infantil "Carrusel", no perdió la oportunidad y lo besó. "Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca, sí porque tuvo parálisis".

Asimismo, compartió el consejo que Sylvester Stallone le dio, "me dijo que nunca fuera famosa, que tu mundo se reducía a cuatro paredes".