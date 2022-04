Cuando Gloria Trevi detuvo su concierto y lloró por la muerte de su amiga Jenni Rivera (VIDEO)

Las cantantes Gloria Trevi y Jenni Rivera fueron muy buenas amigas. En su álbum "Homenaje a las grandes", la llamada "Diva de la Banda" le rindió tributo a la intérprete mexicana, al grabar su famosa canción "La papa sin catsup".

El día cuando Jenni Rivera murió en un trágico accidente aéreo, junto con su equipo de trabajo y los dos pilotos del avión, Gloria Trevi tuvo un concierto en la Plaza de Toros de Cancún, en el estado de Quintana Roo, México. La también actriz de cine salió al escenario con muchos sentimientos encontrados.

Aunque dicen que el show debe continuar ante cualquier adversidad, al principio, a la Trevi le costó bastante poder llevar a cabo su concierto, disculpándose con sus fans. "Esta noche, es una noche diferente, no sé ni como empezar, porque si no estuviera pasando por una pena, por una pérdida, sabría como trabajar para ustedes, porque ustedes no tienen la culpa de nada y tienen derecho a divertirse".

Sin embargo, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, de 54 años de edad y originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, mencionó que la mayoría de las personas que estaban reunidas en la Plaza de Toros, "comparten esta perdida".

Este concierto, se lo quiero dedicar con todo el cariño del mundo, y creo que todos vamos a dedicárselo, a nuestra amiga Jenni Rivera.

Posteriormente, Gloria Trevi pidió un minuto de aplausos en memoria de "La Diva de la Banda", quien fuera una de las cantantes más aclamadas y exitosas del Regional Mexicano.

"Y este concierto que le vamos a dedicar, lo vamos a dedicar de una forma bien linda, porque ella nos enseñó, fue un ejemplo de que la vida, se tiene que vivir intensamente, se tiene que vivir con amor, con pasión".

¿Cómo ocurrió la muerte de Jenni Rivera?

La madrugada del 9 de diciembre de 2012, luego de un exitoso concierto en la Arena Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Jenni Rivera se trasladó al aeropuerto General Mariano Escobedo, para abordar un Learjet 25 con destino a la Ciudad de México, ya que ese mismo día, debía estar en el programa "La Voz México", donde era coach junto con Beto Cuevas, Paulina Rubio y Miguel Bosé.

A los pocos minutos de haber despegado la aeronave, los radares del aeropuerto perdieron contacto. El avión en el que viajaba "La Gran Señora", se desplomó y estrelló en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León. Este trágico accidente también perdieron la vida:

Arturo Rivera Ruiz - su publirrelacionista

Mario Macías Pachecho - su abogado

Jacob Yebale - su maquillista

Jorge Armando Sánchez, conocido como "Gigi" - su estilista

Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez - pilotos del Learjet 25

Así como Gloria Trevi, otros famosos como Miguel Bosé y Alejandra Guzmán, también dedicaron sus conciertos en memoria de Jenni Rivera.