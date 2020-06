Cuando Héctor Suárez le dijo a Emilio Azcárraga: págueme lo que me debe

Héctor Suárez se caracterizó por decir lo que piensay defender sus derechos laborales, como coloquialmente se dice, "por no tener pelos en la lengua". A principios de enero de 2015 el comediante y actor publicó una extensa carta dirigida a Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa.

En dicha carta Héctor Suárez hablaba de su despido "injustamente" de la emisión "Iniciativa México" y así mismo le exigía a Emilio Azcárraga pagarle lo que le debían por su trabajo. "Al ver que mi anterior misiva, enviada hace tiempo para darle a usted mi versión, versión que la Ley Laboral me da derecho como trabajador, sobre lo ocurrido en la emisión Iniciativa México y por la que fui despedido injustamente, jamás tuvo respuesta de su parte, no me deja usted más alternativa que hacerlo por este medio".

El actor fue muy claro con sus palabras:

¿Está usted enterado que durante más de 38 años colaboré en la que ahora es su empresa, en programas que no solo le dieron rating sino mucho dinero a Televisa?

"Y por ende a mi también, naturalmente. ¿Sabe usted que la emisión creada por mí y titulada '¿Qué nos pasa?' fue una punta de lanza que vino a revolucionar las anodinas comedias que se hacían en televisión? Fue un honor participar en ella, lástima que en la segunda época usted y sus subordinados coartaran toda la libertad y critica social de la que yo gozaba al grado de querer reducir a ¿Qué nos pasa?', en uno más de los inanes programas cómicos que se hacían por puñados. De ahí que mejor decidiera abandonar dicha emisión para no traicionar el espíritu de crítica que la hiciera famoso".

Héctor Suárez señaló en aquella carta que comentaba lo anterior porque el porgrama ¿Qué nos pasa?' dio a Televisa "la altura y la madurez de una televisión inteligente analítica y pensante además de valiente. Esta es la televisión y el trabajo que hago y que siempre me han caracterizado a lo largo de mi carrera. Me pregunto, entonces, ¿para qué solicitaron mis servicios en Iniciativa México?".

El comediante manifestó que tuvo desacuerdos con los productores del entonces programa "Iniciativa México", Rubén y Santiago Galindo, quienes a toda costa censuraban el contenido que hacía Héctor Suárez para dicha emisión: "entiendo también que hay muchos medios involucrados en 'Iniciativa México' y que los contenidos deben ser cuidadosos, pero la esencia de la comedia es, por antonomasia, critica y burla. No se puede pretender hacer reír al público sin ejercer dichos elementos y menos con el temor de 'molestar a alguien'".

¿A qué le temían los señores Galindo? ¿A quién le cuidaban las espaldas? ¿Temían ofender a los que han depredado al país? o ¿simplemente estaban cumpliendo órdenes superiores?

"¿Está usted enterado que el señor Rubén Galindo está faltando a la ética y a la verdad al no cumplir su compromiso conmigo, pretendiendo pagarme mucho menos dinero del que como caballeros, acordamos? Yo ya cumplí, ya trabajé y realicé programas para completar ocho semanas que fueron las que acordamos Rubén Galindo y yo. Uno de sus subordinados que maneja los dineros de su empresa y que responde por el nombre de Juan Antonio Mateos pretende pagarme sólo seis semanas, argumentando que debí haber trabajado diez semanas, de las cuales el sr. Galindo jamás me habló. Trabajé únicamente seis semanas, pero grabé suficiente material para completar las ocho semanas por las que me comprometí".

Héctor Suárez fue vetado de Televisa por decir lo que pensaba

Ante los desacuerdos con los productores antes mencionados, a Héctor Suárez se le prohibió la entreda a Televisa.

¿Está usted enterado de que por todo esto, algunos de sus empleados decidieron dar órdenes estrictas de no permitirme la entrada a la empresa? ¿Que acabo de sufrir la humillación y la vergüenza de prohibirme la entrada a su empresa a recoger mis pertenencias, mi vestuario, mi maquillaje mis pelucas?

"¿Está usted enterado que sus subordinados ejercen una política de terror laboral en contra de mis compañeros actores y actrices al amenazarlos abierta o veladamente de vetarlos si trabajan en otra parte? Lo comprendo si gozan de una exclusividad, pero los que no gozamos de ese 'privilegio' ¿por qué también? Señor Azcárraga, estamos en siglo XXI, esta imagen de señores de horca y cuchillo es denigrante para cualquier trabajador que debe de tener la libertad de buscar otras fuentes de trabajo y más en estas épocas difíciles".

Señor Emilio Azcárraga ¿recuerda usted hace doce años, en la sala de espera de su despacho, que no le permití que me ofendiera defendiéndome y poniéndolo a usted en su lugar, me costó estar vetado en su empresa 12 años?

"Y que por ésta razón me he visto obligado a ganarme el pan de mi familia fuera de mi país. Le pregunto ahora señor Azcárraga, por estas palabras que hoy le externo ¿Me esperan otros doce años de veto? ¿Extenderán sus medidas a mi familia como lo hicieron injustamente con mi hijo Héctor Suárez Gomís, quien sin deberla ni temerla también fue 'castigado' y y vetado? Y si ya no voy a trabajar en su empresa nunca más, lo cual me tiene sin cuidado por lo menos, ¡págueme usted lo que me debe! ¿Tiene usted el valor o le vale?".

